Støjberg vinder kampvalg og er ny næstformand i Venstre

Inger Støjberg er Venstres nye næstformand efter sikker sejr over Ellen Trane Nørby i et kampvalg om posten.

Inger Støjberg er efter kampvalg mod Ellen Trane Nørby på Venstres ekstraordinære landsmøde valgt som næstformand. Hun får 577 stemmer mod 206 til Trane Nørby.

Tre stemte blankt. To stemmer var ugyldige stemmer.

- Jeg er rigtig glad for det, men jeg ved også godt, at det forpligter. Ikke mindst har vi sat endegyldigt punktum for den svære tid, som Venstre har været igennem.

- Nu skal Venstre fremad, siger Støjberg i sin takketale.

- Nu begynder arbejdet med at få samlet den borgerlige familie og styrket vores organisation, tilføjer hun.

Tidligere lørdag blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som ny formand. Det skete uden modkandidat.

Ellen Trane Nørby siger efter nederlaget, at hun håber på, at Venstre nu kan finde sig selv igen.

- Vi har været rundt i landet, og der er ét tema, som er gået igen. Det er, at nu skal vi stå sammen, og nu skal vi videre sammen.

- Jeg tror, at det har været sundt for os at have brugt den seneste tid på at tale politik, siger Ellen Trane Nørby.

- Nu skal vi stå sammen og bakke op om Jakob og om Inger, for vi er ét parti. Og husk nu at stå ved alle de tilsagn, I har givet til vores medlemmer, siger hun henvendt til den nyvalgte formand og næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen siger henvendt til Støjberg, at han glæder sig til samarbejdet i toppen af Venstre.

- Kære Inger. Stort tillykke. Det tror jeg, bliver godt det her. Jeg glæder mig til samarbejdet.

- Det her har på alle måder været et ekstraordinært landsmøde. Men det har stemningen, optimismen og fremsynet også, siger han.

Venstre har valgt ny formand og næstformand efter en tumultarisk august med intern uro. Uroen førte til, at Lars Løkke Rasmussen gik af som formand og Kristian Jensen som næstformand.