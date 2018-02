Støjberg vil stoppe genopdragelsesrejser for børn

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vil gøre mere for at forhindre, at børn bliver sendt på genopdragelsesrejser i udlandet.

- Det er alvorlig omsorgssvigt, når forældre med tvang og trusler sender deres børn på genopdragelsesrejser, fordi de er blevet for danske, siger hun i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at undersøgelse fra Ankestyrelsen for ministeriet viser, at kommunerne siden 2015 har haft kendskab til mindst 130 sager, hvor opholdet har haft negative konsekvenser for barnet.

- Det fortæller os, at de forældre ikke vil Danmark for sig selv eller deres børn. Men det valg skal man ikke have lov til at træffe på sine børns vegne, siger ministeren.

- Når vi gør en stor indsats for at integrere de flygtninge og indvandrere, der er her, kan vi selvfølgelig ikke bare sidde og se på, når nogen prøver på at rulle det hele tilbage igen.

- Børn og unge, der vokser op i Danmark, skal udvikle sig med de friheder og rettigheder, som vores samfund er bygget på, siger Støjberg.

Hun vil med en række nye initiativer sætte en stoppe for genopdragelsesrejser. De bliver præsenteret, når regeringen kommer med en samlet pakke, der skal bekæmpe parallelsamfund.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har varslet en ghettopakke til næste uge.

95 kommuner har besvaret spørgeskemaet fra Ankestyrelsen, oplyser ministeriet. Blandt disse kommuner har 33 oplyst, at de har kendskab til i alt 204 sager siden 1. august 2015.

Kommunerne er blevet bedt om at give et skøn over, hvor mange udlandsophold, som de kender til, der har haft negativ indflydelse på barnet. Det kan være i forhold til skolegang, sprogkundskaber eller trivsel.

Her har 25 af 34 kommuner givet et skøn. 130 af de 179 ophold, som de 25 kommuner kender til, har haft negativ betydning.

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF fremsætter i løbet af ugen et beslutningsforslag, som handler om, at forældre, der står bag genopdragelsesrejser, skal kunne miste deres opholdstilladelse i Danmark.

Det oplyser udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen (DF). De tre partier udgør et flertal i Folketinget.

- Vi får ikke løst problemet 100 procent, fordi dette desværre er udbredt i visse muslimske miljøer, men måske kan vi komme et spadestik dybere, siger han.

Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, tilføjer:

- I Danmark har samfundet et ansvar for at sikre, at børn opdrages ordentligt, og at de behandles ordentligt og har rettigheder.

- Jeg er ikke sikker på, at det er gået op for alle forældre. Derfor skal vi sende et klart signal.

Det er i dag ulovligt at tvinge børn og unge på genopdragelsesrejser ifølge straffeloven. Det kan straffes med to års fængsel.