Støjberg kritiseres for at sikre landbrug billig arbejdskraft

Landbrugets muligheder for at bruge billig udenlandsk arbejdskraft er blevet øget af Inger Støjberg.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har med en bekendtgørelse uden om et flertal i Folketinget udvidet dansk landbrugs muligheder for at bruge billig udenlandsk arbejdskraft.

Manøvren møder hård kritik fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF. Det skriver avisen Danmark.

Færdiguddannede udenlandske landmænd på op til 35 år kan fremover blive ansat i danske landbrug som praktikanter på elevløn i op til 18 måneder.

Det er udsigten, efter at Inger Støjberg har udarbejdet en bekendtgørelse med ændringer, som et flertal i Folketinget ellers afviste i oktober sidste år.

Her var ændringerne en del af regeringens udspil til styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Ministerens adfærd møder kritik fra modstanderne af ændringerne.

- Det synes vi ikke, er en god idé. Det er noget, vi hele vejen igennem har været imod, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) til Ritzau.

- Ministeren har uden om Folketinget mulighed for at lempe reglerne, og det gør ministeren så, og det bryder vi os bestemt ikke om.

Socialdemokraternes ordfører for social dumping og udlændinge, Mattias Tesfaye, mener, at der er tale om løndumping.

Han er utilfreds med, at Støjberg går imod "et åbenlyst flertal i Folketinget" for at "hjælpe sine venner i landbruget". Skulle Socialdemokratiet vinde det kommende folketingsvalg, vil han have ændringerne rullet tilbage

Politisk ordfører for Karsten Hønge (SF) er ikke imponeret over Støjbergs ageren i forløbet.

- Jeg har selv haft Inger Støjberg i samråd om de her sager, og hun kan konstatere, at hun nok ikke kan komme igennem med det i Folketinget, og så løber hun om hjørner med sagen ved at gennemføre det administrativt.

- Jeg synes, det er at udfordre vores demokrati på en fuldstændig urimelig måde, siger han til Ritzau.

Inger Støjberg ser ingen problemer i den metode, hun har benyttet sig af.

- Det er en mulighed, jeg har som minister, så der er ikke noget underligt i det.

- Jeg synes, det er utroværdigt den ene dag at fremlægge det her som et forslag, hvis man så ikke rent faktisk gennemfører det, når man kan, siger hun til avisen Danmark.