Stikprøve finder MRSA hos ni ud af ti slagtesvin

Der er MRSA-bakterier i ni ud af ti svinebesætninger.

Det viser en stikprøvekontrol af 130 konventionelle svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år.

Dermed ligger forekomsten af den resistente bakterie på niveau med en tilsvarende undersøgelser fra 2015.

Også grise på friland og økologiske grise er blevet undersøgt.

Her fandt Fødevarestyrelsen husdyr-MRSA i omkring 20 procent af besætningerne.

Blandt de hønsebesætninger, der leverer æg til forbrugerne, var forekomsten af husdyr-MRSA på tre procent.

Formålet med stikprøvekontrollen er at kortlægge spredningen inden for dyrearten, således at der kan gribes ind med forbyggende tiltag, hvis det er nødvendigt.

Det kan dog være svært at få bugt med MRSA, da det er stafylokokbakterier, som er modstandsdygtige over for almindelig penicillin.

Husdyr med MRSA-bakterier forårsager ikke sygdom hos husdyrene. Smitten via kød vurderes af eksperterne til at være begrænset og kan forebygges ved almindelig køkkenhygiejne.

Bakterierne kan blive overført fra dyr til mennesker ved direkte kontakt, men smitter kun sjældent fra menneske til menneske.