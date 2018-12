Stemmeret på vej til umyndiggjorte udviklingshæmmede

I dag forventes Folketinget at vedtage et lovforslag om udvidet stemmeret til udviklingshæmmede. Knap 2.000 af dem har økonomisk værgemål og har derfor mistet retten til at stemme ved folketingsvalg, men den lov bliver efter al sandsynlighed lavet om.

Institut for menneskerettigheder og en lang række organisationer har i årevis kæmpet for en ændring af loven om værgemål.

Som det ser ud i dag, er knap 2.000 mennesker i Danmark afskåret fra at stemme ved et folketingsvalg. Det er de, fordi de på grund af svækket helbred eller psykisk udviklingshæmning har en værge til at varetage deres privatøkonomi. Denne gruppe er med andre ord blevet frataget deres retslige handleevne. Det skal beskytte det enkelte menneske fra at træffe uheldige beslutninger, men betyder altså samtidig, at de ikke må stemme ved folketingsvalg.

Regeringen vil nu ændre loven således, at værgemål i højere grad tilpasses det enkelte menneske, og at man som udgangspunkt har ret til at stemme.

- At deltage i demokratiet ved at stemme til Folketinget er en stor og vigtig ting. Regeringen ønsker, at flest mulige har ret til at stemme - og personer under værgemål fortjener også at få deres stemme hørt, lød det i oktober fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Lovændringen vækker glæde hos den fynskevalgte Socialminister Mai Mercado (K).

- Jeg synes, det er rigtigt stort, at vi nu giver mulighed for, at flere personer under værgemål kan stemme ved folketingsvalg. Demokratiet er vores fælles grundsten, og det er en gave, når vi giver flere borgere mulighed for at deltage. Demokrati er og skal være åbent, og derfor er det også en vigtig beslutning, som Folketinget nu tager, siger hun til avisen.