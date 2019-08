Statsministeren har talt med Boris Johnson om klimaet

Statsminister Mette Frederiksen (S) har talt med Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, over telefonen. Det oplyser premierministerens kontor onsdag.

Samtalen fandt sted i lørdags. Den handlede om Danmarks og Storbritanniens stærke relation samt ønsket om at fortsætte den, efter at Storbritannien forlader EU.

- Lederne understregede også vigtigheden af samarbejdet inden for sikkerhed og frem mod det NATO-møde, som Storbritannien er vært for til december.

- De diskuterede Storbritanniens bud på at afholde COP 26 og var enige om at fortsætte samarbejdet for at tackle klimaforandringer.

- Lederne talte om trusler mod biodiversiteten og handlinger, man sammen kan foretage på dette område, skriver premierministerens kontor i en pressemeddelelse.

Boris Johnson efterfulgte Theresa May som premierminister i Storbritannien, da hun trak sig fra posten. Han blev valgt af det konservative partis medlemmer og overtog med formandskabet også landets ledelse.

Storbritanniens nye premierminister er stor fortaler for, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober. Lige meget om der er opnået en aftale med EU eller ej.

I sin først tid som premierminister har Boris Johnson brugt tid på at rejse rundt til unionens medlemmer Nordirland, Skotland og Wales. Alle områder, der var imod at forlade EU.

Tidligere har det været meldt ud, at Boris Johnson ikke har ønsket at mødes med statsledere fra andre EU-lande, før EU erklærer sig villig til at genforhandle centrale dele af den aftale, hans forgænger forhandlede hjem om Storbritanniens udtræden.

Det omhandler hovedsageligt den irske bagstopper.

Det er en del af aftalen, der sikrer, at Nordirland forbliver i det indre marked og EU's toldunion, indtil der er fundet en praktisk løsning på, hvordan varer og rejsende skal kontrolleres uden fysiske stop ved den irsk-nordirske grænse.