Staten køber fire cirkuselefanter så de kan pensioneres

Cirkuselefanterne Ramboline, Lara, Djunga og Jenny har ventet længe på en afklaring om deres pension, men nu er der fundet en aftale.

Således er fødevareminister Mogens Jensen (S) på vegne af staten blevet enig med Cirkus Arena og Cirkus Trapez om et køb af de fire pensionerede cirkuselefanter. Prisen er på i alt 11 millioner kroner.

Det er yderligere en million kroner per elefant i kompensation for opstaldningsudgifter i forhold til statens tidligere tilbud på syv millioner kroner. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Tre af cirkuselefanterne, der er fra Cirkus Arena, har i ni måneder stået opstaldet nord for Slagelse, hvor det har været berettet, at de mistrives efter deres lange ophold.

Elefanterne er blevet kontrolleret for sygdomme, og de står derfor opstaldet i karantæne, så de er klar til at blive sendt videre.

Det har trukket ud med en aftale om elefanterne, da man ikke har kunnet blive enige om størrelsen på kompensationen til cirkusserne for elefanterne.

Cirkus Arenas direktør, Benny Berdino, har tidligere fortalt, at han mener, at cirkusset burde få 20 millioner kroner i kompensation for elefanterne. Så det er altså et væsentligt mindre beløb, som cirkusset nu får.

Elefanterne bliver foreløbigt, hvor de er, mens Miljø- og Fødevareministeriet finder en god aftager. Som en del af løsningen vil Dyrenes Beskyttelse hjælpe med at sikre dyrenes velfærd i denne periode.

Miljø- og Fødevareministeriet vil nu igangsætte en ansøgningsproces, hvor alle interesserede kan ansøge om at overtage elefanter vederlagsfrit fra staten.

Det er dog kun zoologiske haver og andre slags dyreparker, der kan søge, da man skal have lov til at holde elefanter. Det gives ikke til private.

Knuthenborg Safaripark har tidligere meldt sig klar til at tage imod elefanterne.

Den tidligere regering blev sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet enige om et forbud mod elefanter i cirkus. Forbuddet er endnu ikke vedtaget ved lov.

Mogens Jensen bebuder dog i pressemeddelelsen, at han, når Folketinget åbner, vil fremsætte et forslag om en ny dyrevelfærdslov, så vilde dyr i cirkus kan blive forbudt.