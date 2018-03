Stadig stor ledighed blandt fleksjobbere

Ledigheden blandt folk, der er godkendt til fleksjob, er faldet. Men den er fortsat høj, i gennemsnit 18 procent. Og i nogle kommuner er op til 30 procent ledige.

Det viser en omfattende evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort i denne uge.

Evalueringen viser også, at over 3000 personer, der egentlig er visiteret til et fleksjob, har været ledige i mere end to år.

Det viser, at arbejdsmarkedet ikke er rummeligt nok, mener Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen.

- Det er selvfølgelig langt sværere for en fleksjobber at få arbejde, når der er en arbejdsløshed på 18 procent, end for os andre, hvor arbejdsløsheden er fire procent, siger han.

- Vi er nødt til at få virksomhederne til at træde mere i karakter.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, mener, at ledigheden blandt dem, der er berettiget til fleksjob, er et stort problem.

- At man har så mange på ledighedsydelse i fleksjobordningen viser, at der er nogle, der bliver parkeret der, siger Thorkild Olesen.

- Når man har en arbejdsløshed blandt fleksjobbere på op mod 30 procent, er det tydeligvis et problem. Det skal vi have lavet om på.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er enig i, at der "har været" et problem.

- Det er en af de udfordringer, vi kommer til at se på. Men jeg glæder mig nu over, at der har været en kraftig stigning i at få etableret flere fleksjob, siger Troels Lund Poulsen.

- Jeg tror, at vi ved en fælles anstrengelse kan gøre rigtig meget for at gøre det mere attraktivt for virksomheder at vise et socialt ansvar og derved skabe flere fleksjob.

- Det er også en vigtig pointe, at folk er faktisk er rigtig glade for at få muligheden for at blive en del af fællesskabet, siger ministeren.

Folk, der er visiteret til fleksjob, men ikke kan finde et, modtager en såkaldt ledighedsydelse. Den er på mellem 11.282 kroner og 16.583 kroner om måneden - afhængigt af individuelle forhold.

Evalueringen viser, at der er væsentligt flere, der kommer i fleksjob efter reformen end før. Samtidig er der færre, der efter to år fortsat er på ledighedsydelse.

I 2016 fik 33 procent af de ledige i ordningen et fleksjob. I 2012 var det 23 procent, der gik fra ledighedsydelse til fleksjob.