Stadig flere smågrise bliver sendt på langfart

Dyrenes Beskyttelse mener, at de mange grisetransporter er bekymrende. Forskning giver ikke noget klart svar.

Knap 9,6 millioner danske grise - størstedelen smågrise - blev i 2018 sendt på mindst otte timer lange ture med lastbiler til andre lande, hvor de fedes op.

Det viser en aktindsigt hos Fødevarestyrelsen, som Dyrenes Beskyttelse har søgt.

Tallet er en ny rekord og en lille stigning i forhold til 2017, hvor det lå på 9,4 millioner.

I det store billede er der sket en sand eksplosion siden 2007, hvor omtrent to millioner grise kom på de lange ture.

Hos Dyrenes Beskyttelse frygter man for grisenes velfærd.

- Det er problematisk, og det er simpelthen en forkert udvikling i dansk landbrug. Vi mener ikke, at levende dyr bør være en vare - ligesom en cykel eller et køleskab - der skal transporteres over så lange afstande, siger direktør Britta Riis.

Derfor går Dyrenes Beskyttelse ind for et forbud mod de lange transporter på over otte timer. Det er i sidste ende noget, der kun kan besluttes i EU.

Derudover opfordrer organisationen dansk landbrug til at lægge produktionen om.

Der skal være mindre fokus på avl af smågrise og mere fokus på at producere færre grise med bedre dyrevelfærd, mener Britta Riis.

Hos landbruget ville man gerne slagte flere grise i Danmark. Men man kan konstatere, at det kan betale sig at sende grisene til andre lande.

- I Danmark producerer vi smågrise af bedste kvalitet, og de er selvfølgelig eftertragtede i Europa, og udenlandske producenter er villige til at betale en højere pris, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør for svineproduktion i Seges under interesseorganisation Landbrug & Fødevarer.

Han påpeger, at grisene "selvfølgelig skal transporteres under ordnede forhold", og at ingen ville købe danske grise, "hvis ikke de havde det godt, når de kom frem".

Selv om der ikke er nogen tvivl om, at de lange ture i et eller andet omfang stresser grisene, ved man faktisk ikke, præcist hvor meget det påvirker dem.

Det forklarer Mette Herskin, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

De unge grise er dog med en vis sandsynlighed mere følsomme over for lange transporter end ældre, forklarer hun.

- Transport af dyr er altid stressende, men det er en belastning, som både kan være meget mild og rigtig alvorlig, siger hun.

- Der er mange faktorer, der spiller ind, og her er de lange transporter en risikofaktor.

Men der findes simpelthen ikke undersøgelser for de unge grise, forklarer hun.

Størstedelen af grisene blev i 2018 transporteret til Polen, mens Tyskland og Italien var de næststørste modtagerlande.