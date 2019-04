Stadig flere kvinder i Danmark vælger at få børn alene

Antallet af kvinder, som får børn ved hjælp af fertilitetsbehandling og uden en partner, er steget støt siden 2013.

Det viser en opgørelse fra Dansk Fertilitetsselskab, skriver Kristeligt Dagblad lørdag.

I 2013 forventedes det, at i alt 489 børn blev født af en dansk kvinde uden partner. I 2018 var tallet 709. Det er en stigning på 45 procent, viser opgørelsen.

Ifølge formand for Dansk Fertilitetsselskab og klinikleder på Region Sjællands fertilitetsklinik i Køge Kathrine Birch Petersen er solomor-projektet ofte de enlige kvinders plan B.

- Jeg har ikke mødt én eneste, der ikke helst ville have haft en partner at få børn med. Men tiden er ved at løbe ud, og så håber de, at de kan finde en kæreste på et senere tidspunkt, siger hun til Kristeligt Dagblad.

En af forklaringerne på det stigende antal kvinder, der vælger at få børn alene, er, at der de seneste fem-seks år har været flere kvinder i den alder, hvor de ønsker at få børn. Og derfor er der også flere, som har behov for fertilitetsbehandling, forklarer Kathrine Birch Petersen.

En anden forklaring er, at det den 1. januar 2017 blev lovligt at modtage både æg og sæd fra en donor, såkaldt dobbeltdonation.

I 2018 blev der påbegyndt 115 behandlinger med dobbeltdonation ifølge foreløbige tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

En del af disse behandlinger kan dog være givet til udenlandske kvinder, fordi dobbeltdonation ikke er tilladt i deres hjemland.

Ifølge Kathrine Birch Petersen er der også en kulturel forklaring på udviklingen.

- Kvinder ved godt, at de kun kan få børn i en vis periode af deres liv. Mange har været i langvarige forhold, men vi oplever på klinikkerne, at de har haft svært ved at finde en partner, der har ønsket at få de her børn, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Man har tit travlt med at stigmatisere kvinderne for at være kræsne, men vi ved fra forskning, at en stor andel af mænd ikke er færdige med at stå på skateboard og hygge med drengene, selv om de er fyldt 38-39 år, siger hun.