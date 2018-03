Står den russiske stat eller den russiske mafia bag? Begge dele giver kuldegysninger

Sommerfugl og novichok og en hel masse andet vi må forholde os til, når mennesker angribes med nervegas, og andre begår selvmord ved at krybe ned i en sportstaske og derefter anbringe sig selv i et badekar.

Sommerfugl, sagde mit lille barnebarn. - Sommerfugl.

Og så kiggede hun forventningsfuld på mig. Mathilde var stolt og forventede ros. For hun havde lært et nyt ord. Og jeg var lige ved at komme til at tude. For jeg havde også lært et nyt ord. Novichok. Mathildes ord var det bedste. Og jeg ønskede bare, at hun aldrig nogensinde ville blive nødt til at lære at sige novichok.

For hvad er det for en verden, vi har skabt? Hvor mennesker overfaldes med nervegas. Og hvor det med overvejende sandsynlighed er en international stormagt, der står bag? For alle, opvokset i den frie verden, i de vestlige demokratier er den blotte tanke om, at en stat forfølger anderledes tænkende - og bruger den mest avancerede, rædselsfulde videnskab til at myrde disse mennesker - komplet absurd. Uhyggelig - ja, indlysende. Men i bund og grund absurd.

En far og datter spiser frokost på en restaurant, og kort efter findes de livløse på en bænk. I skrivende stund svæver Sergej og Julia Skipal fortsat mellem liv og død. Forgiftet med den frygtelige nervegas, de kalder novichok. Giften er så farlig, at 40 mennesker, der opholdt sig i området i Salisbury i Sydengland, hvor attentatet fandt sted, måtte i behandling. Novichok er forfærdelig. John F. Kennedy sagde en gang: Folk fortæller mig hele tiden, at situationen er status quo. Jeg synes, der er alt for meget quo og for lidt status. På samme måde kan man konstatere, at novichok er alt for meget chok og for lidt novi.

Der er to muligheder i nervegas-sagen fra Salisbury: Enten er det den russiske stat, der står bag. Eller også har kriminelle kredse, eksempelvis den russiske mafia, skaffet sig adgang til det statsligt udviklede og militært kontrollerede giftstof.

Begge muligheder giver kuldegysninger. Men den meget barske og særdeles målrettede reaktion fra den britiske regering tyder på, at det er den russiske stat, der står bag forsøget på at dræbe den tidligere dobbeltagent, Sergej Skipal. Ellers ville briterne ikke fare så hårdt frem.

Og det bliver endnu værre, når briterne nu fortæller, at der siden 2003 er sket 14 mystiske dødsfald blandt russere i England og blandt englændere med stærk tilknytning til det russiske miljø i England.

Et særligt antiterror-korps er nu sat til at undersøge disse dødsfald nærmere. Dødsfaldene har to karakteristika. De ligner naturlige dødsfald, dvs. sygdom, ulykke eller selvmord. Og mange af de døde havde tætte relationer til den svorne Putin-modstander, forretningsmanden, videnskabsmanden og ingeniøren Boris Berezovsky. Det britiske politi har været i tvivl om dødsårsagen i nogle af disse sager. Derfor undersøges de nu igen af eksperter. Meget tyder på, at det er russiske agenter, der simpelthen har likvideret i det mindste nogle af de 14 mennesker.

Boris Berezovsky selv døde i 2013. Hans død er der i høj grad mystik omkring. Han blev fundet død i sit hjem, Tilness Park nær Ascot i Berkshire. Han døde i en kort periode, hvor hans livvagt var i byen. Det så ud som om, han havde hængt sig. Men de læger, der obducerede Berezovsky, mente, at kvælningsmærker på halsen så forkerte ud. De syntes også, ligets ansigtskulør var forkert. Derfor lod de dødsårsagen stå åben.

Så var der Gereth Williams, en 31-årig britisk agent, ansat i efterretningsafdelingen MI6. I 2010 blev han fundet død. Officielt blev der sagt "ulykke". Men der var tale om en besynderlig ulykke. Williams var krøbet ned i en stor sportstaske. Derefter havde han anbragt sig selv - i tasken - i et badekar. På det tidspunkt Williams døde, var han sandsynligvis på jagt efter illegale, russiske pengetransaktioner.

Og så var der Matchew Puncher, der døde i 2016. Puncher var giftekspert, og han hjalp med at afsløre sagen om drabet på den russiske eksspion Litvinenko, der blev forgiftet med et radioaktivt stof og døde på et hospital i London. Puncher begik - efter politiets oplysninger - selvmord. Sandsynligvis også en dækhistorie. For hvem begår selvmord med to knive og stikker sig selv i brystet og armene flere gange?

Det er blot en række af de mystiske dødsfald. Flere af de andre er lige så mystiske. Så uanset hvor forrykt og hæsligt, det er, tyder meget på, at den russiske stat med koldt overlæg myrder mennesker, der volder besvær.

Forrædere er det værste, jeg ved, sagde Vladimir Putin en gang i et interview. Og i Putins verden er en hver russer en forræder, hvis han eller hun er modstander af Putin og hans system.

Alle bakker englænderne op i denne sag. NATO-landene, EU, FN, præsident Trump. Alle. Vi skal bare huske, at den vestlige verden før er gået så langt som til at føre krig uden at have set holdbare beviser. Og det viste sig, at Irak ikke havde tilintetgørelses-våben. Det har russerne i massevis. De har også novichok. Og meget tyder på, de har brugt det.

Hvor vil det være skønt, hvis vi alle - også russerne - en gang kan nøjes med at lære vore børn at sige sommerfugl.