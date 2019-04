Speciallæger vil gerne arbejde mere for at nedbringe lange ventetider

De lange ventetider på måneder og i nogle tilfælde år for at komme til en speciallæge kan nedbringes. Mange af lægerne er på deltid, men vil gerne arbejde mere. Det viser en ny undersøgelse, som speciallægernes forening FAPS har lavet. En af lægerne er Jesper Krarup, øre-, næse- og halslæge fra Aalborg, der som vikar savner flere faste stillinger at søge. Sundhedsøkonom tvivler på hurtige løsninger til at nedbringe ventetider.

Brug de ressourcer, der er til rådighed blandt speciallægerne for at nedbringe ventetider på en række områder, lyder det fra Jesper Krarup, øre-, næse- og halslæge fra Aalborg.

Ventetiderne er stigende, og det kræver tålmodighed at komme til som patient. Det gælder blandt andet inden for øre-, næse- og halsområdet, hvor flere patienter tynger ventelisterne, og speciallægerne har svært ved at følge med efterspørgslen på behandling.

Inden for de seneste ti år er antallet af patienter over 60 år steget med 30 procent på øre-, næse- og halsområdet, samtidig med at antallet af speciallæger er faldet til omkring 150, og alene inden for de seneste to år er der blevet 10 færre speciallæger med et ydernummer på øre-, næse- og halsområdet. Det viser tal fra Sundhed.dk, som avisen Danmark har undersøgt.

Tallene undrer Jesper Krarup, som ikke har fast arbejde inden for feltet, men arbejder som vikar:

- Der bliver generelt flere patienter, og der kommer til at være behov for flere læger, ellers ender det med, at lægerne må løbe hurtigere, siger han.