Sommertids-bekæmperen jubler - men med måde

EU-Kommissionen lægger op til at droppe skiftene mellem sommer- og vintertid - men efter de enkelte landes eget valg. Dét er noget rod, siger formanden for Foreningen mod Sommertid, Jørgen Bak.

Jørgen Bak smiler på det ene øje og græder på det andet. Han er formand for Foreningen mod Sommertid og har gennem adskillige år kæmpet mod, at man i sommerhalvåret er veget bort fra normaltiden, også kendt som vintertiden, og stillet urene en time frem - og tilbage igen, når man nåede oktober.

Årsagen til, at han er fornøjet, er, at næsten millioner EU-borgere, størstedelen tyskere, i en offentlig høring har vendt sig mod ordningen med at skulle stille urene frem eller tilbage to gange om året. Og at EU-Kommissionen er indstillet på at tage denne holdning til efterretning.

- Det er godt, hvis vi kan komme det uvæsen til livs. Tiden skal man ikke rykke rundt med, vi skal kun have én tid, som vi kan regne med. Så jeg siger juhuuu - men med et lille aberdabei, siger Jørgen Bak.

Grunden til dét er, at talsmand for EU-Kommissionen Alexander Winterstein på et pressemøde fredag sagde, at løsningen kan blive, at det er op til de enkelte lande selv at beslutte, om de vil have normaltid hele året eller sommertid hele året.

- Det er noget rod. Så bliver det først uoverskueligt, hvis man kører gennem Europa og skal stille urene måske flere gange om dagen, siger Jørgen Bak.