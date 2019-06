Weekenden begynder og slutter med sol og lune temperaturer. Men lørdag er der risiko for kraftig regn i hele landet undtagen Nordjylland.

Så der er ingen grund til at pakke regntøjet alt for langt væk - uanset om man er gæst på Folkemødet på Bornholm eller håber på at fange en solstråle et andet sted i landet denne weekend.

Sådan lyder prognosen fra Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

- Fredag ser rigtig fin ud med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 23 grader, siger hun.

I løbet af eftermiddagen trækker der byger op over Jylland med mulighed for ret kraftige regn- og tordenbyger.

- Det forbliver i det jyske, mens der er masser af sol på Sjælland og Bornholm.

Lørdag bliver derimod en helt anden sag. DMI har fredag morgen udsendt et varsel om risiko for kraftig regn og lokale skybrud lørdag.

- For mange bliver det en ret våd lørdag, siger Anja Bodholdt.

- Der er risiko for kraftig regn og lokale skybrud for store dele af landet fra klokken ni om morgenen til midnat.

I første omgang ser det ud til at blive den vestlige del af landet, der står for skud, mens det fra sidst på eftermiddagen og om aftenen bliver den østlige del af landet.

Der er dog en del usikkerhed forbundet med, præcis hvor og hvornår regnen vil falde. Kun i Nordjylland er der ikke udstedt varsel om kraftig regn.

Når regnen for alvor tager til lørdag, kan der falde mellem 25 og 30 millimeter regn i de områder af landet, der bliver hårdest ramt.

Ved weekendens afslutning bliver det igen tørt og solrigt vejr, viser prognosen.

- Søndag klarer det op, så vi får en pæn afslutning på weekenden igen, siger Anja Bodholdt.

Det bliver søndag overordnet tørt med nogen til en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.