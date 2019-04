Påsken har budt på flot vejr i Danmark, og de lune temperaturer med ubegrænset sol fra en skyfri himmel og ingen nedbør varer ved.

I hvert fald mandag og tirsdag. Derefter følger et mindre skifte, som også vil kaste en smule tiltrængt regn ned over det efterhånden tørre landskab.

- Søndagen var jo fantastisk, siger Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI.

Den højeste temperatur DMI målte, var 21,2 grader i Midtjylland omkring Herning og Ikast.

- I dag og tirsdag vil hele landet igen få masser af sol med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Der er ingen udsigt til skyer, men der kommer lidt mere vind end de foregående dage, siger hun.

Vinden kommer fra øst, og derfor kan det føles lidt køligere ved østvendte kyster. Tirsdag bliver det en tand mere blæsende med op til hård vind.

Den seneste tids flotte vejr over Danmark skyldes et højtryk, der i påsken passerede hen over landet, og nu ligger stabilt over Rusland, fortæller Bolette Brødsgaard.

- Højtrykket har også givet knastørt vejr i Nordtyskland, Polen og det sydlige Sverige.

Onsdag kommer der et mindre skifte med lidt skyer og perioder med regn eller byger.

- Og sådan bliver det resten af ugen. Men det vil fortsat være lunt for årstiden med 15-20 grader, og mens vi i påsken har haft lidt nattefrost, så sørger skydækket for at holde frosten på afstand denne uge. Det bliver mellem 5 og 10 grader i nattetimerne, siger hun.

Fredag bliver den mest fugtige dag inden weekenden, men store regnskyl bliver det ikke til.

- April har indtil videre ikke givet mange millimeter regn, så man skal stadig passe på med åben ild, siger hun.

Det mindre omslag i vejret vil nok glæde personer, der er allergiske over for birkepollen.

- I weekenden var vi meget højt oppe, og det har flere nok døjet med, siger Bolette Brødsgaard.