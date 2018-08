Varmen vender for alvor tilbage i denne uge, og onsdag kan en rekord fra 1975 på 36,4 grader sågar blive slået.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard tidligt mandag morgen.

- Først har vi en front, der skal indover til Nordjylland og give lidt regn og byger, inden den trækker videre øst på. Det holder formentligt tørt i resten af landet, men der vil være mange skyer, siger hun.

Temperaturerne mandag vil ligge på mellem 18 og 25 grader. Det bliver koldest i Nordjylland.

Tirsdag bliver landet ramt af en såkaldt varmepumpe. Det er en koldfront i Nordsøen, der gør, at den meget varme luft fra Sydeuropa "pumpes" op til Danmark.

- Varmepumpen kommer fra sydvest og giver os temperaturer på 27-28 grader. Lokalt kan det blive over 30 grader nogle steder, siger Bolette Brødsgaard.

Onsdag bliver dagen, hvor en 43 år gammel varmerekord på 36,4 grader kan blive slået.

- Den seneste prognose viser, at vi ikke kommer til at slå rekorden, men det er altså tæt på. Der er helt bestemt potentiale, så jeg vil ikke udelukke, at det kan ske, hvis alt står rigtigt i forhold til en masse solindstråling og stille vejr, siger meteorologen.

- Under alle omstændigheder bliver det en meget varm dag, der endda også kan blive ret fugtig. Derfor er det en god idé at planlægge lidt, så man ikke havner ude i den allerværste eftermiddagshede, tilføjer hun.

Natten til torsdag vender vejret en smule og bliver - efter omstændighederne - lidt køligere. Således får vi torsdag temperaturer på omkring 25 grader og mulighed for regn- og tordenbyger.

Også fredag ser det ifølge DMI ud til at blive en smule vådt mange steder med regn- og tordenbyger.

- Der bliver også plads til lidt sol en gang i mellem, men vejret bliver mere ustadigt og når ned på 20-25 grader, siger Bolette Brødsgaard.