Søstrene Grene tilbagekalder farlig gaffel

AARHUS: Mandag måtte Søstrene Grene lave et opslag på virksomhedens Facebook-side med 1,5 millioner følgere, hvor de advarer mod et af kædens produkter.

Produktet "Børnegaffel i bambus med forskellige designs" er nemlig farlig for små børn at bruge, skriver den århusianske virksomhed i opslaget.

"Der er risiko for, at små dele kan knække af gaflens spidser. Børn kan i værste tilfælde sluge små dele fra gaflen," lyder det i opslaget, der er delt flere end 1.110 gange.

I opslaget fortæller flere kunder, at man har oplevet af gaflerne knækkede, ligesom mange spørger, om man får pengene tilbage, selvom man allerede har brugt gaflerne.

Det bekræfter Søstrene Grene, som fortæller, at gaflerne kommer i et sæt sammen med en ske, der dog ikke er i risiko for at splintre. De understreger desuden, at man får pengene tilbage for hele sættet, når man leverer gaflerne tilbage.