Søren Pape-lovforslag vedtages tirsdag: Soldater på politiarbejde

Med den nye lov får forsvaret også mulighed for at oprette midlertidige, afspærrede militærområder uden for de allerede eksisterende faste militære anlæg "med henblik på at forebygge og afværge fare for dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der befinder sig uden for faste militære områder her i landet."

Kilder: Justitsministeriet og Lovforslag nr. L159