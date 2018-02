Søren Pape: Politiet skal tilbage til provinsen

Justitsminister Søren Pape Poulsen vil vende tankegangen i politiet fra at blot fokusere på at få den mest effektive organisation i forhold til konkret kriminalitetsbekæmpelse til at lægge mere vægt på befolkningens følelse af at politiet er tæt på. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Politireform, flygtningestrøm, terror og bandekrig har drænet politiet i provinsen, men nu vil justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vende udviklingen.Kulturen i politiet skal ikke længere handle om maksimal effektivitet, men om at borgerne skal føle, at politiet er tæt på.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nu gøre op med den politireform, der i 2007 gjorde 54 politikredse til 12 og satte gang i effektiviseringsiver, lukkede små politistationer og gjorde landbetjenten til en udrydningstruet race. Og oven i har en ny virkelighed med grænsekontrol, terrorangrebene i København i 2015 og et generelt højere trusselsniveau og indvandrebander i åben krig på Nørrebro betydet, at jyske og fynske politikredse er blevet drænet for betjente. - Vi står nu et sted, hvor vi har fået behov for igen at have et mere lokalt orienteret politi. Det er vigtigt for mig, at folk skal kunne føle sig trygge i hele Danmark, at man føler, at politiet er tæt på en, selv om man ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver om ørene på en, siger Søren Pape Poulsen. - Det er fuldstændig den samme diskussion, som vi har med kommunalreformen, hvor borgere i de mindre samfund føler sig forladt. Det er vi nødt til at forholde os til, vi er jo regering for hele landet, og vi har politi for hele landet. Ministeren vil udnytte det momentum, der er i politiet lige i øjeblikket, hvor bandekrigerne holder sig i skindet, hvor flygtningestrømmen er stilnet af og konkrete terrorhændelser er ved at være længe siden, samtidig med at politiske aftaler de sidste par år har øget politistyrken med 600 ekstra rekrutter på politiskolen - de første er allerede så småt på vej ud i politikredsene. - Der er mange måder, vi kan løse udfordringen på, men jeg vil ikke lægge mig fast på nogle af dem endnu. Det har jeg slet ikke selv fantasi og opfindsomhed nok til. Jeg har nu sat Rigspolitiet i gang med at levere bud på, hvordan de kan leve op til mine politiske retningslinjer om at øge den nære tryghed i samfundet, siger Søren Pape Poulsen. Rigspolitiet skal komme med de første meldinger til ministeren i løbet af foråret. - Men det skal være en løbende proces. Hele 2018 skal stå i den nære trygheds tegn, siger Søren Pape Poulsen.

Nu er tiden til, at vi fordomsfrit kan drøfte, at der er ting, der er vigtigere end regneark. Der skal også være en forståelse for, at det i et samfund betyder rigtigt meget, at politiet er tæt på borgerne. Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

Tre ting der har drænet politikredsene for betjente Terrorbekæmpelse og beskyttelse: Da den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein den 14. februar skød og dræbte filminstruktøren Finn Nørgaard og vagten Dan Uzan ved henholdvis et ytringsfrihedsarrangement i Krudttønden og foran synagogen i København opstod der et akut behov for betjente i København - blandt andet til konstant beskyttelse af synagogen i Krystalgade i indre København. Terrorangrebet og et generelt øget trusselsniveau har også betydet, at mange betjente er blevet overført til f.eks. PET og Center for Cybersikkerhed. Grænsebevogtning: I september 2015 blev Danmark ramt af en voldsom flygtningestrøm, hvor især syriske flygtninge gik på motorvejen ved Padborg og fra Rødby. Det skabte et politisk klima, der gjorde, at regeringen indførte grænsekontrol. Det trak tænder ud i de danske politikredse, men nu er bevogtning for en væsentlig del overtaget af forsvaret og nyuddannede politikadetter. Bandekrig: I sommeren 2017 blussede en voldsom bandekrig med hovedaktørerne Loyal To Familia og Brothas op i København, især på Nørrebro. Konflikten blev - i hvert fald midlertidigt - afblæst i november, hvor fædre til bandemedlemmerne forhandlede en våbenhvile igennem. På det tidspunkt havde der været 42 skudepisoder, 25 ramte og tre døde.



Politiet har i de seneste år frigjort cirka 700 uddannede betjente fra bl.a. kontorarbejde til gadetjeneste. 600 flere er i gang med at blive uddannet. Og fra september 2017 til midten er januar er antallet af betjente, der der bliver udlånt til andre politikreds faldet med 85 procent. Siden 2015 har det været tre hovedårsager til, at betjente fra f.eks. kredse i Jylland og på Fyn er blevet udlånt til andre kredse:

For meget effektivitet Ligesom når regeringen flytter statslige arbejdspladser til provinsen for at rette op på, hvad den ser som en skæv udvikling i Danmark, kan Søren Pape Poulsen sende politiet tilbage til de små samfund uden at skulle indgå forlig i Folketinget. Det ville dog ikke være en uoverstigelig udfordring at samle politisk flertal for retningen. Han sparker en åben dør ind hos Socialdemokratiet, og hos regeringens støtteparti Dansk Folkeparti er linjen klar: Det er ikke nødvendigt at sætte Rigspolitiet til tænke, der skal bare åbnes nogle lukkede politistationer, og så skal der genansættes landbetjente. Men for justitsministeren handler det også om et opgør med en kultur. - Jeg vil ikke bebrejde politiet, at de har arbejdet efter at få pengene til at slå bedst muligt til og har vendt hver en femøre, selv om det har betydet, at de er kommet længere væk fra borgerne. Men nu er tiden til, at vi fordomsfrit kan drøfte, at der er ting, der er vigtigere end regneark. Der skal også være en forståelse for, at det i et samfund betyder rigtigt meget, at politiet er tæt på borgerne. Det skal ikke længere handle om at være maksimalt effektiv, men om at komme tættere på borgerne, siger Søren Pape Poulsen. - Men det er også vigtigt at sige, at det er os politikere, der har skabt den kultur, jeg vil gøre op med. Forandringerne er sket, fordi vi har lavet en reform, og fordi vi over år har truffet forskellige politiske beslutninger, siger han.

Hr. og fru Jensen - Politireformen gjorde, at 54 hovedpolitistationer blev til 12, og over ti år er der yderligere forsvundet mere end tyve lokal-, nær- eller landpolitistationer. Er toget kørt, eller forestiller du dig, at du skal til at genåbne stationer? - Jeg vil helst ikke begynde at sige allerede nu, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre. Vi skal have en åben diskussion. - Men du ændrer jo ikke noget ved bare at snakke? - Nej, men øvelsen må ikke blive at sige, at vi afbøder noget ved at åbne f.eks. 12 steder i Danmark igen. Det vil man blive glade for de 12 steder, men der skal mere til. Politiet skal være til stede flere steder på en eller anden måde, som ikke bare skal handle om mursten. Betjentene skal kunne være derude og snakke med unge mennesker samtidig med, at hr. og fru Jensen kan komme gående med deres stok og lige få snakket med politiet om, at de har hørt sådan og sådan. Bare det at man ser politiet betyder meget. - Her beskriver du på mange måder landbetjentens rolle. Dem var der 140 af for ti siden, nu er der cirka 20. Kan du ikke bare bringe ham tilbage igen? - Måske i en nytænkt form. Måske skal han ikke være fast i byen hele tiden. Det kan godt ske, at vi kan komme tættere på på andre måder. Det skal udvikles.