Søren Gade langer ud efter Løkkegaard: - For mange er det den der lidt lalleglade tilgang til EU

Det er "klodset", når Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, siger, at partiet skal markedsføre sig som det mest pro-europæiske parti i Danmark. Det siger Søren Gade i et nytårsinterview med avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding. Ifølge den tidligere forsvarsminister giver det et "lalleglad" indtryk og sender et signal om, at man ikke lytter til befolkningens bekymringer.

- Jeg var blevet udråbt som idiot, hvis jeg gjorde det før landsmødet, og idiot, hvis jeg gjorde det under, for så havde jeg taget fokus fra spidskandidaten, fortæller Søren Gade.

Ved første øjekast helt udramatisk, men i takt med at den erfarne politiker får talt sig varm, står det klart, at det er alt andet end det.

Søren Gade får ordet som en af de første. I dagsordenen står der, at han skal holde "et oplæg". Den noget intetsigende overskrift dækker over en gennemgang af de emner, Søren Gade har tænkt sig at gå til valg på.

Det er en pointe i sig selv for Søren Gade, at han er fra Jylland. Eller landbrug- og fiskeriland, som han kalder det. Selv efter en efterhånden lang karriere i København er det her, han har sine rødder. Det gør han opmærksom på igen og igen.

Søren Gade har inviteret til et møde i Venstres nordjyske europaudvalg. Omkring 20 mennesker er mødt om. Det er dem, der skal sikre, at han bliver valgt til Europa-Parlamentet 26. maj 2019.

EU: Vi er langt væk fra Christiansborg og endnu længere væk fra parlamentsbygningen i Bruxelles. Det er faktisk svært at komme længere væk inden for landets grænser. Vi er nordenfjords nærmere bestemt på Hotel Søparken i Aabybro i Nordjylland.

- Folk kan jo godt huske, at vi med Schengen-samarbejdet åbnede de indre grænser, men lovede at passe på de ydre. Og det kulminerede som en løgn i 2015, da flygtningekolonner vandrede på motorvejene op igennem Europa. Folk tror ikke på politikerne længere, før vi har bevist, at vi kan løse det.

- Når jeg siger raison d'etre, lyder det dramatisk, og det er det også, for kan vi ikke løse det her, vil modstanden mod EU i visse dele af Europa bare stige. Konsekvensen er, at så tror folk ikke på kommissionen eller parlamentet, og så falder det jo fra hinanden, svarer Søren Gade og fortsætter.

- Raison d'etre for EU ved det her valg, det er migration, indvandring, Frontex (den europæiske grænse- og kystvagt, red. ) og de ydre grænser. Uanset hvad kommissionen og stats- og regeringscheferne måtte mene, er det det spørgsmål, der skal løses, fortæller Søren Gade som det første, da vi efter mødet får sat os ned i et stille hjørne.

Selv er han rundet af det danske forsvar. Han er trukket i uniformen ad flere omgange og var tjenestegørende i Mellemøsten under den første golfkrig. Han er uddannet sergent og løjtnant. Søren Gade var derfor også det naturlige valg som forsvarsminister under Fogh-regeringerne, en post han bestred i seks år, indtil jægerbog-sagen tvang ham til at trække sig.

- Jeg synes ikke nødvendigvis, det er et succeskriterium at stå og slås med De Radikale om, hvem der kan mene mest om EU. Det der bliver jo ham (Morten Løkkegaard, red. ) og Morten Helveg (spidskandidat for Det Radikale Venstre, red. ), der skal bevise over for hinanden, hvem der nu er mest pro-europæisk, hvis det nu er et mål i sig selv. Og det mener jeg så ikke, at det er.

- Er det udtryk for, at der er en politisk uenighed jer to imellem?

- Jo, det håber jeg. Det er sikkert ikke sådan, Morten (Løkkegaard, red. ) har ment det, men det er ikke et slogan, jeg kunne finde på at bruge.

- Hvis du spørger mig, om jeg er glad for EU, om vi hører til i EU, siger jeg selvfølgelig ja. Men når du kommer med sådan et statement, hvis jeg hørte det ud af en kontekst, så giver det dårlige vibes for mange danskere. For mange er det jo den der lidt lalleglade tilgang til det, hvor det næsten er lidt ligegyldigt, hvad der kommer, så er det godt, bare det kommer fra EU.

- Lad mig sige det på den pæne måde: Jeg kunne ikke finde på at sige det på den måde. Jeg synes faktisk, at det er en lille smule clumsy (engelsk ord for klodset, red. ), det kan let misforstås, fortæller Søren Gade.

I et interview med TV2 i forbindelse med Venstres landsmøde, hvor Morten Løkkegaard var blevet valgt som sit partis spidskandidat, udtalte den tidligere tv-vært, at han nu skulle på landevejen og fortælle så mange som muligt, "at Venstre er Danmarks mest pro-europæiske parti".

Mange af de ting, Søren Gade siger, er relativt mainstream. Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, har på lange stræk sagt meget af det samme. Men de to taler om Europa på to forskellige måder.

- Jeg kan huske, at jeg var med i en regering, hvor der blev grinet meget højt og flot af, at der skulle genindføres grænsekontrol. Det hånede mange DF'erne for. Men hvorfor har vi grænsekontrol i dag? Fordi det lige pludselig blev et emne ude hos hr. og fru Danmark. Hvorfor kom det så pludseligt? Fordi eliten ikke lyttede til dem. Det kan du projicere lige over på EU, og så kan du sige fuldstændig det samme. Hvis du ikke lytter, skal vælgerne nok finde hen til dem, der gider lytte, fortæller Søren Gade.

- Det, vi mangler, er at tage folks bekymringer om EU-projektet alvorligt. Vi vil kun diskutere det, der passer os, og ikke det, som hr. og fru Danmark vil snakke om. Det tror jeg, at vi skal væk fra, forklarer Søren Gade og fyrer straks endnu en stikpille af sted.

- Er det ikke bare en måde at sige et eller andet på, de er jo først og fremmest fra den nation, de nu kommer fra.

Ikke endnu en folkeafstemning

Også på et andet afgørende emne virker Søren Gade til at være uenig med Morten Løkkegaard og Lars Løkke Rasmussen. Spørgsmålet om det danske forsvarsforbehold.

Løkkegaard og Løkke har i det forgangne år med tiltagende styrke problematiseret, at Danmark på grund af forsvarsforbeholdet er afskåret fra at deltage i det voksende militære samarbejde i EU. Og i en tale til CSU's medlemmer i den tyske forbundsdag fortalte Løkke, at han håber, at forbeholdet "inden for få år" kan blive afskaffet igennem en folkeafstemning.

- Synes du forsvarsforbeholdet skal til afstemning?

- Jeg har selv været forsvarsminister i næsten seks år. Dengang levede vi med det. Og spørger du mig, om jeg synes, forsvarsforbeholdet er i vores interesse, så er det et klart nej. Men om det holder mig vågen om natten? Ikke en døjt, fortæller Søren Gade.

- Men hvis det ikke er i vores interesse, skal det vel væk hurtigst muligt?

- Jeg synes klart, at vi skal have afskaffet det på et tidspunkt. Men det vil kræve fuld fokus hen over midten i dansk politik. Vi kan ikke bare isoleret set gå ud og sige, at vi skal have fjernet forsvarsforbeholdet. Det kommer kun til at ske, hvis et bredt flertal i Folketinget vil gå ud og anbefale det. Og det hører jeg ikke mange andre partier sige lige i øjeblikket.

- Men hvis alle partier fedtspiller på den måde, bliver det jo aldrig til noget?

- Det kan du sige, men hvis vi gik ud og krævede en afstemning i morgen, så ville det blive et klart nej. Du er nødt til at have et meget bredt flertal til at anbefale det.

- Er tiden til en folkeafstemning?

- Jeg mener ikke, tiden er til det nu. Det er ligesom en kassekredit. Jeg mener, at vi skylder på kassekreditten i forhold til troværdigheden. Det, der får et ja igennem, er, når der er noget på troværdighedskontoen. Og der mangler vi lige at vise, at Frontex kommer til at virke, at de ydre grænser bliver beskyttet, at aftalen med Tyrkiet holder, svarer Søren Gade.