Søndag med Mariager: Selv de bredeste slips skjuler ikke pletterne

Der er to muligheder. Men i praksis er de begge helt umulige.

Den ene er, at ansvarlige ledere hos landets to største pengeinstitutter, Danske Bank og Nordea, ikke anede, at bankerne blev misbrugt af kriminelle organisationer til hvidvaskning af penge. Den anden er, at bankernes jagt på lettjente penge - på profit - er større end deres anstændighed og deres samfundsansvar. Altså at deres grådighed er stærkere end deres moral.

Den første model kan vi hurtigt blive færdige med. For naturligvis har højt betroede ledere i begge de store banker vidst, hvad der foregik. Alt andet er utænkeligt. Vi taler om højt begavede, indflydelsesrige mennesker med lange uddannelser og stor erfaring indenfor finansverdenen. Den slags mennesker kan lugte finansiel lort på lang afstand, selv om det er pakket ind i sølvpapir og plastikposer. Naturligvis har der såvel hos Nordea som Danske Bank været klarhed over, hvad der foregik. Ellers ville der være tale om ubegavet ledelse og manglende engagement. Og det forekommer ikke i landets to største banker.

Så er der den anden mulighed, som er endnu værre. Nemlig at ledelsen i bankerne har været så optaget af profit - og været så grådige - at de har valgt at vende det blinde øje til. Valgt ikke at stille for mange spørgsmål. Valgt bare at udføre det, kunderne bad dem om. Det vil i praksis sige at omveksle store pengebeløb i danske kroner til bunker af 500-Eurosedler, de stor-kriminelles foretrukne valuta, også kaldet "Bib Laden-sedler". Fordi de store pengesedler er en del af finansieringen af verdens-omspændende terrorhandlinger og en vigtig bestanddel i finansiering af det internationale narko-marked. Det har din personlige bankrådgiver måske ikke sagt noget om? Nej, det er ikke noget, de store banker bruger i deres markedsføring, selv om det kunne understrege, hvor internationalt der arbejdes. Denne anden mulighed er håbløs, fordi den er kriminel.

Danske Bank befinder sig i øjeblikket begravet til ørerne i en sag om hvidvask af penge, primært fra Rusland. Aktionerne er gennemført i bankens afdeling i Baltikum. Bare en anelse kendskab til den russiske mafia - og for den sags skyld også til kredsen af rigmænd omkring Putin - burde få alle advarselslamper til at lyse hos ledelsen i en seriøs bank.

Nordea har også snavs på fingrene. I en årrække hvidvaskede Nordens største bank penge for kriminelle. Forleden viste TV-2 et dokumentarprogram om Nordeas pengevaskeri. Programmet koncentrerede sig om hvidvask af penge fra det kriminelle miljø i Danmark, primært hashhandel. Om noget lignende er sket i de andre nordiske lande, kom udsendelsen ikke ind på.

Naturligvis vil bankerne ikke fortælle, hvor mange penge de har tjent på deres penge-vaskeri. De har derimod travlt med at fortælle, at de er kede af det, der er sket. Men nu er problemet stoppet. Det sker ikke igen. Bankerne servicerede bare deres kunder. Ingen tænkte over, at der kunne være noget kriminelt bagved. - Vi passede blot vort arbejde... Har vi ikke hørt den slags forklaringer adskillige gange? - Vi gjorde bare, som vi fik besked på... Ak ja.

Det er dybt bekymrende, at vort lands to største banker i ren og skær grådighed er sunket så dybt. Hvad værre er: Det er anden gang på ganske få år, at de danske pengeinstitutter viser sig at være styret så meget af grådighed, at både moralen og den sunde fornuft sættes til side. Finanskrisen, der begyndte i 2008, udviklede sig til en gang etisk striptease for mange af landets pengeinstitutter. Overbelåning, finansiering af helt urealistiske, men spekulative ejendomshandler, ansvarsløse udlån til kunder i hobetal. Alt sammen for profittens skyld. Og så nu - efter at de danske politikere (læs: de danske skatteborgere) - hjalp finanssektoren ud af krisen, tramper de to største banker uden blusel ind i en ny version af grådighedens - og moralens - forfald.

En gang var bankerne og deres ledere et udtryk for et samfundssyn. Pengeinstitutterne var privatejede, men de blev opfattet som en integreret del af samfundet. De tog ansvar - og de holdt sig inden for lovens rammer. De var så forsigtige, at de hellere sagde nej tak til en mulighed for at tjene penge, end de tog moralske risici. Lederne i finanssektoren hørte til blandt dem, vi en gang kaldte for "byens bedste mænd". De tog den flotte skjorte på - og det brede slips - og så gik de til generalforsamling i handelsstandsforeningen eller til årsmøde med bankens aktionærer. De kunne være lidt stive, måske lidt kedelige. Men de var gennemført hæderlige.

De store folk i finansverdenen nu om stunder er farverige og elegante. De færdes på de bonede gulve - og gør sig på tv med diskret charme - netop for at understege, at det hele ikke behøver være så kedeligt. Der er bare ét problem: Uanset de brede slips kan de ikke skjule pletterne på skjorten.