Børne- og socialminister Mai Mercados (K) forslag om at tvangsindlægge gravide misbrugere vil ikke løse problemet med børn, som fødes med abstinenser eller føtalt alkoholsyndrom. Sådan lyder det fra socialrådgiver Mia Heick, der i knap 30 år har arbejdet med gravide misbrugere. Hun mener i stedet, at de penge, der allerede er afsat, bør bruges på at få etableret et døgntilbud for kvinderne.

Tvang: Hvis børne- og socialminister Mai Mercado (K) får flertal bag sit forslag om tvangsindlæggelse af gravide misbrugere, risikerer hun at skræmme gravide misbrugere væk fra behandlingssystemet. Sådan lyder advarslen fra Mia Heick. Hun har i knap 30 år arbejdet med gravide kvinder med misbrug og har gode erfaringer med at hjælpe kvinderne ad frivillighedens vej blandt andet i et behandlingscenter og i et familieambulatorium.

- Jeg anerkender Mai Marcados bekymring og ønsker til at gøre noget på området, men jeg vil anbefale, at man passer på med stærke udmeldinger som at tvinge kvinderne bag lås og slå. Med disse udmeldinger er der stor risiko for, at alle gravide kvinder vil frygte at blive tilbageholdt, siger Mia Heick.

Hun mener i stedet ministeren bør arbejde for at få etableret et professionelt døgntilbud, som kan hjælpe og behandle de gravide misbrugere.

- Der er brug for et kvalificeret døgntilbud til kvinderne, men kommunerne vil ikke oprette det. Mit forslag til socialministeren er derfor, at hun sikrer et økonomisk regelsæt til at få etableret døgnstedet til kvinderne. Døgnbehandlingstilbuddets økonomi skal være uafhængig af kommunernes, siger Mia Heick.