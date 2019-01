Socialdemokratiet splitter rød blok med ja til udlændingelov

Flygtninge skal hurtigt muligt sendes hjem frem. Integrationsprogrammet for alle nyankomne skifter navn til "selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet". Og så skal integrationsydelsen sættes ned.

Det er nogle af hovedpunkterne i det "paradigmeskifte" i udlændingepolitikken, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om.

Tirsdag meddelte Socialdemokratiet, at man vil stemme for forslaget, selv om man er uenig i, at integrationsydelsen sættes ned. Det udløser nu hård kritik fra flere partier i oppositionen.

Dermed er Socialdemokratiet igen på kollisionskurs med Enhedslisten, De Radikale og SF, der ønsker indflydelse på udlændingepolitikken, hvis de skal gøre Mette Frederiksen til statsminister efter valget.

De Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen kalder Socialdemokratiets ja til loven "rent medløberi" i forhold til DF's politik.

- Det er i modstrid med hele den argumentation, som Socialdemokratiet hidtil har haft i forhold til kvoteflygtninge, siger hun og tilføjer:

- Socialdemokratiet går ikke ind for det her, men nu stemmer de for hjemsendelser af kvoteflygtninge.

- Ydelserne sættes ned, det går de heller ikke ind for, men nu stemmer de alligevel for. Socialdemokratiet siger, at de går ind for integration, men de stemmer alligevel for loven, hvor ønsket om integration pilles ud over det hele.

- Socialdemokratiet må finde ud af, hvem de vil have som parlamentarisk grundlag. Hvis det er Dansk Folkeparti, så må de sige det, siger Sofie Carsten Nielsen.

Alternativet har allerede meddelt, at man ikke peger på Mette Frederiksen som statsminister. Partiet går til valg på sit eget program og Uffe Elbæk som statsminister. Den beslutning bliver kun underbygget af Socialdemokratiets melding:

- Jeg fatter ikke, at nogen partier stemmer for det her lovforslag, siger Alternativets politiske ordfører Rasmus Nordqvist og tilføjer:

- Lovforslaget skaber et parallelsamfund, fordi man i stedet for at give folk incitament til at blive en del af vores samfund, vores foreningsliv, klubber og arbejdspladser, parkerer dem ved siden af.

Modstanden fra de øvrige partier i oppositionen vil få Socialdemokratiet til at ændre kurs efter valget, mener Venstres udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede.

Han henviser til, at Socialdemokratiet først bad om at få lovforslaget delt op, så man ikke skulle stemme for den lavere integrationsydelse. Da regeringen afviste det, meddelte Socialdemokratiet, at man alligevel stemmer for hele lovforslaget.

Til gengæld vil man efter valget nedsætte en ydelseskommission, der skal se på niveauet for blandt andet integrationsydelsen:

- Det viser jo med al tydelighed, at Mette Frederiksen og resten af rød blok vil lempe udlændingepolitikken, hvis de kan komme til det, siger Mads Fuglede.