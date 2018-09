Socialdemokratiet lægger afstand til DF-stramninger

Forud for efterårets politiske forhandlinger siger S fra på flere punkter. Det får hård kritik fra DF.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, tager i et nyhedsbrev til det socialdemokratiske bagland afstand fra dele af det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken, som bliver det store politiske slagsmål i efteråret.

Det gør Tesfaye, selv om det i offentligheden har fremstået, som om hans parti støttede stramningerne. Det skriver Jyllands-Posten.

Formålet med paradigmeskiftet er blandt andet at erstatte integrationsindsatsen med et fokus på hjemsendelse for godt 4500 flygtninge fra især Syrien.

- Vi synes egentlig, det er rigtigt at tænke denne gruppe som noget særskilt og som noget, hvor der primært skal være fokus på hjemrejse, sagde Tesfaye i Politiken den 28. august.

Her lød det også, at Socialdemokratiet "kan se sig i det meste" af det, der har været på bordet i forhandlingerne.

Blot to dage senere sendte Tesfaye mere kritiske signaler til baglandet.

- Et perspektiv om hjemsendelse må ikke stå i vejen for en aktiv integrationsindsats, skrev Tesfaye i nyhedsbrevet og lagde afstand til flere af de konkrete forslag.

Socialdemokratiet er "imod" at sløjfe integrationsgrunduddannelsen (IGU), fremgik det af brevet.

Nu går Mattias Tesfaye endnu videre og siger til Jyllands-Posten, at partiet vil "stemme nej" til flere af stramningerne.

Tidligere har partiet ikke villet afvise noget kategorisk. Men nu siger Tesfaye utvetydigt fra over for mindst tre forslag: en fjernelse af IGU'en, en fjernelse af en kontant sprogbonus og forslaget om en belønning til flygtninge, der afstår fra familiesammenføring.

- Alt skal vejes op på en vægt. Og der tillægger Socialdemokratiet det ret stor værdi, at folk bidrager til samfundet, siger han til Jyllands-Posten og understreger, at partiet ikke vil tage et opgør om integration af flygtningene.

DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, mener, at Socialdemokratiets fokus på integration går stik imod målet om, at flere flygtninge vender hjem.

- Du kan ikke både have en aktiv integrationsindsats og styrke hjemsendelser. Socialdemokratiet taler med to tunger, siger han til Jyllands-Posten.

Udlændingeminister Inger Støjberg (V) kalder Socialdemokratiets meldinger "modstridende".

- Det viser jo, hvilket blufnummer Socialdemokratiet har gang i. Det er designerpolitik, fup og fidus, siger hun til Jyllands-Posten.