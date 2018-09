Det Radikale Venstre mener ikke, I har en økonomisk plan, der hænger sammen? - Vi har en økonomisk plan, og den øger også råderummet de kommende år.Hvordan øger den råderummet? - Det gør den blandt andet ved at annullere den lettelse i arveafgiften, som den nuværende regering har indført, og det er vist også en ændring, de radikale støtter. Vi kan jo sagtens se, at vi skal kunne samarbejde med de radikale om et bedre klima, bedre uddannelse og opkvalificering.Men det er jo så der, hvor de radikale siger, at I ikke har penge nok? - Jeg kan ikke se, at vi er så langt fra hinanden, som de radikale siger. Jeg synes, der er mere, der samler os end skiller os ad. Det Radikale Venstre vil blandt andet åbne for mere udenlandsk arbejdskraft. Hvad tænker du om det finansieringsforslag? - Vi anerkender, at der er nogle specifikke områder, hvor der er flaskehalse, så vi har ikke noget imod at tiltrække højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Men vi er bekymrede, hvis man vil tiltrække faglært og ufaglært arbejdskraft udenfor EU. Det kan føre til løndumping, og der er 22 mio. arbejdsløse i EU, hvorfor så ikke starte med dem.Men hvis I ikke vil øge råderummet mere, end I allerede har meldt ud, så vil Det Radikale Venstre ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister? - Men som sagt, vi har lagt en plan frem, og den øger råderummet, hvad der så sker efter et folketingsvalg, det tager vi til den tid.Betyder det, at I er klar til at tale om det her? - Det er da befriende, at de melder så klar ud, det er radikal politik, vores politik er anderledes.Så du afviser ikke, at I kan komme til at rykke jer? - Jeg konstaterer bare, at der ikke er flertal for noget af det, de radikale foreslår, men det er selvfølgelig op til vælgerne, hvad de ønsker. Hvis der fortsat efter et valg ikke er flertal for at hæve pensionsalderen og åbne op for mere udenlandsk arbejdskraft, så bliver det selvfølgelig heller ikke til noget.Så I kommer ikke med en ny økonomisk plan som konsekvens af dette? - Ikke som konsekvens af det her. Og det vil nok være klogt at læse, hvad vi har allerede fremlagt. Men når vi engang nærmer os et valg, og vi ved, hvordan finansloven ender, så vil der være nogle afklaringsspørgsmål, som vi vil afklare overfor danskerne.