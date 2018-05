Socialdemokrater og DF vil sende kriminelle hjem i fængsel

Efter tidligere at have stemt nej er Socialdemokratiet med på at øge straf til udlændinge med indrejseforbud.

Alt for mange kriminelle udlændinge har trods indrejseforbud held til at rejse til Danmark, og det skal stoppes via en skærpet straf, hvor lovovertræderne afsoner i hjemlandet.

Det mener Dansk Folkeparti, der har fremsat et beslutningsforslag, som førstebehandles torsdag.

Socialdemokratiet har tidligere stemt nej til et lignende DF-forslag, men partiet støtter denne gang idéen, siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

- Vi har et problem med, at folk ikke tager seriøst, at vi udviser dem. De vender bare om nede i Tyskland, og de kommer tilbage og begår nye indbrud eller røveri. På den måde er vi lidt til grin, siger Tesfaye.

Forslaget går på, at udlændinge, som bryder et indrejseforbud første gang, skal idømmes en straf på et år. Dermed kan man ifølge EU-regler sende den pågældende til afsoning i hjemlandet.

EU kræver, at straffen er minimum seks måneder, før en afsoning i hjemlandet kan komme på tale. Som reglerne er nu, giver det 10-60 dages fængsel, første gang en udlænding bryder et indrejseforbud.

Socialdemokratiet lægger op til, at straffen skal være "over et halvt år", mens DF siger, at den skal være et år.

- Vi synes, at det er vigtigt at få skærpet straffen på dette område, da der desværre er en række eksempler på, at udviste kriminelle udlændinge vender tilbage til Danmark, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

For DF er det centralt, at strafniveauet kommer op på et niveau, hvor udlændingene kan sendes til hjemlandet.

Det er det også for Socialdemokratiet, understreger Tesfaye, som fokuserer på, at rumænere fylder vældig meget i statistikken.

- Mange af dem begår kriminalitet. Vores udfordring er, at de afsoner i danske fængsler. Vi kunne godt tænke os, at mange af dem afsoner i deres egne fængsler, siger den socialdemokratiske udlændingeordfører.

Rumænere udgør med 46 tilfælde en tredjedel af alle tilfælde i år.

110 udlændinge med indrejseforbud er i år blevet straffet for at bryde forbuddet. Det fremgår af et udvalgssvar 16. maj fra udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V).