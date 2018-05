Socialdemokrater bakker op om S-formands ok-tavshed

Det var klogt, at Mette Frederiksen forholdt sig tavs under overenskomstforhandlingerne, mener S-medlemmer.

Til taktfaste klap fra omkring 100 S-medlemmer i Ballerup indledte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tirsdag klokken 07 arbejdernes internationale kampdag.

Fra talerstolen i kulturhuset Tapeten i Ballerup gjorde hun rede for, hvorfor Socialdemokratiet ikke - som andre politiske partier - blandede sig i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger:

- Jeg har så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde.

- Jeg vil have stærke fagforeninger. Fri forhandlingsret, lød det fra Mette Frederiksen.

Forklaringen blev godt modtaget blandt publikum på S-formandens hidtidige hjemmebane i Ballerup. En af tilhørende var 82-årige Kaj Jønsson:

- Det var nok klogt, at vi som kommende regeringsparti forholdte os lidt neutralt, men også accepterer, at aftalen nu er i orden, siger han.

- Det er mellem det offentlige og de ansatte, så det har nok været klog politisk overbevisning om, at man skal forholde sig lidt mere neutralt - det var der nogle af de andre partier, som ikke gjorde.

Han bakkes op af Karen Rasmussen på 79 år, der - ligesom Kaj Jønsson - er mangeårigt medlem af Socialdemokratiet.

- Det var en god beslutning, at Socialdemokratiet ikke blandede sig i overenskomstforhandlingerne, for det skal politikerne ikke blande sig i. Det er mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne, mener hun.

Mette Frederiksen er valgt til Folketinget i Ballerup, men skifter nu valgkreds til Aalborg, hvor hun er født og opvokset.

Her havde 3F og HK Nordjylland på forhånd sagt nej tak til visit fra Socialdemokratiets formand, fordi hun ikke ville afvise at lægge stemme til et regeringsindgreb, hvis der udbrød konflikt.

Mette Frederiksen opfordrer dog til at se længere ud end årets overenskomstforhandlinger:

- Hvis Christiansborg skal bestemme løn, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelsen, sagde hun.

- Jeg bliver nødt til at sige det direkte. Jeg er mere optaget af at kæmpe for danske lønmodtagere - også på den lange bane - end jeg er af Socialdemokratiets meningsmålinger.

Mette Frederiksen afslutter 1. maj i Fælledparken, hvor hun holder tale klokken 14.45.