Snart kan danskere i hele landet ringe 113 ved akut sygdom

Danske Regioner vil oprette et akut telefonnummer, der er nemt at huske for danskere i hele landet.

Hvert sekund og minut kan være afgørende, hvis man bliver ramt af en akut sygdom eller skade. Også selv om det ikke er livstruende.

Derfor er regionerne i Danmark nu gået sammen om at oprette et fælles nummer, som danskerne kan ringe på, hvis uheldet er ude: 113.

Tanken er at gøre det nemmere at huske, hvilke cifre der skal trykkes på telefonen, fortæller næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S).

- Det skal gøre det tryggere og nemmere at være borger, når man kun har et nummer, man skal huske på, hvis man bliver syg eller kommer lettere til skade.

- I dag skal man slå nummeret op på eksempelvis vagtlægen eller giftlinjen i den region, man befinder sig i.

- Det handler om at få et nummer ind på rygraden, siger hun.

Når danskerne ringer 113, kan de se frem til at blive modtaget af sundhedsfaglig hjælp, der stiller om til den relevante afdeling.

Men til trods for, at regionerne nu introducerer det letgenkendelige nummer, er det vigtigt, at det ikke bliver forvekslet med alarmnummer 112.

- Man skal bruge det, når man bliver syg eller kommer til skade, og det ikke er livstruende. Er det livstruende, skal man ringe 112, siger Ulla Astman.

I Region Hovedstaden har borgere siden 2014 kunnet ringe til 1813, når de har haft brug for hjælp uden for deres egen læges åbningstid.

Det har blandt andet ført til problemer med ventetid, og der har været sager, hvor symptomer hos alvorligt syge patienter er blevet overset.

Ifølge Ulla Astman vil 113-nummeret ikke i sig selv give den slags udfordringer. Systemet registrerer nemlig automatisk, hvor folk befinder sig i landet, når de ringer.

Derfor bliver man automatisk stillet om til sin egen regions akuttilbud.

- Det her er ikke et ekstra lag, man putter ind i form af et øvre callcenter, som bestemmer, hvor man skal visiteres til, fastslår næstformanden.

113 vil være åbent døgnet rundt, men man kan fortsat ringe direkte til sin egen læge i dennes åbningstid.

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget 113-nummeret og satser på, at det er i omdrejninger om et års tid.