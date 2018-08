Smukfests overskudsmad bliver til 6250 varierede måltider

83 organisationer nyder godt af Smukfests cirka 2,5 ton overskudsmad, som er lidt ud over det sædvanlige.

Burgere, nudler, sushi, chili con carne og tacos er blot nogle af de retter, som gæsterne på årets Smukfest kan mæske sig i rundtomkring på festivalpladsen.

Men det er ikke kun gæsterne, der nyder godt af det store udvalg. Søndag begynder Fødevarebanken nemlig at samle overskudsmad ind fra de madboder, der er ved at pakke sammen for i år.

Det bliver til store mængder forskellig mad, som 83 organisationer for udsatte i Nord- og Midtjylland får fornøjelsen af.

- Sidste år fik vi 2,5 ton mad, og vi forventer cirka samme mængde i år. Det bliver til 6250 måltider, siger Jesper Kinnerup, der er driftschef for Fødevarebankens Aarhus-afdeling.

Han fortæller, at modtagerne især er glade for den store variation af madvarer, som kommer fra Smukfest.

- Det er blandt andet forskellige grøntsager, brød og kød. Ofte modtager vi ti paller af den samme mad, så det, vi får fra Smukfest, er en del mere varieret, siger Jesper Kinnerup.

Det er fjerde år, at Fødevarebanken og dens modtagere, som primært er krisecentre og væresteder, nyder godt af samarbejdet med Smukfest.

Et af værestederne er Kirkens Korshær i Horsens, hvor de er godt tilfredse med den forskelligartede overskudsmad.

Korshærsleder Kirstine Madsen oplever, at både frivillige og brugere glade for maden.

- Det er fantastisk, fordi vi får noget mad, som vi ikke plejer at kunne servere til vores brugere, siger hun.

- Det er rigtig godt at kunne servere noget varieret, måske lidt sundere og lidt mere særlig mad end normalt.

Hun fortæller, at de frivillige i køkkenet også bliver mere inspirerede og har det sjovere, når de får nogle andre råvarer end vanlig at arbejde med.

Kirkens Korshær i Horsens har dagligt omkring 35 brugere.

- De lægger mærke til, at det er noget andet mad end normalt. Mange af dem er lidt konservative med, hvad de kan og ikke kan lide.

- Med maden fra Smukfest prøver vi at lokke dem til at spise noget salat og nogle grøntsager, som de ellers ikke ville få, siger Kirstine Madsen.