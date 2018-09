Smid ekstra to milliarder i psykiatrien: Her er Bedre Psykiatris ønskeliste til sundhedsministeren

Forslag: Regeringens finanslovsforslag med et løft på over en halv milliard kroner om året til psykiatrien forslår ikke. Der er brug for det firedobbelte: To milliarder kroner om året. Det er det, der skal til, hvis mange års økonomisk og politisk negligering af et sygdomsområde, der ifølge Danmarks Statistik omfatter flest mennesker, skal rettes op.

Det mener landsforeningen Bedre Psykiatri, som har sendt sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) en række konkrete forslag til, hvad den Psykiatriplan 2, som hun har barslet med i løbet af september, skal indeholde.

De to milliarder kroner er det beløb, der udgør det ekstra råderum i statsbudgettet ved fremskrivningen i april i år - fra 27,5 til 29,5 milliarder kroner.

- Det er en nødvendig investering, hvis man mener noget med de mange fine ord om at give psykiatrien et løft. Med det aktuelle finanslovsudspil rækker ambitionen ikke videre end til at holde skindet på næsen i forhold til, at vi de seneste år har oplevet en markant stigning i antallet af psykiske patienter, især børn og unge, siger Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.

Gennem de seneste 10 år har stigningen i antallet af patienter i psykiatrisk behandling været på 35 procent.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Thrane Nørby.

I dag koster psykiatribehandlingen 8,9 milliarder kroner om året. Dertil kommer ifølge Sundhedsstyrelsens 2015-opgørelse 20 milliarder kroner i afledte udgifter ved at psykisk syge mennesker i stort omfang er uden for arbejdsmarkedet og dør tidligt.

Det er den samlede udgift, forslaget skal ses i forhold til, lyder det fra Bedre Psykiatri. Det er et bredt udspil, som omfatter terapeutiske og tværfaglige indsatser, også ud over den rent behandlingsmæssige: