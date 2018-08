Små byggevirksomheder får bedre kår

En tredjedel af kommunerne har lempet garantikrav til små byggevirksomheder, og både de og kommunerne sparer penge. Dansk Byggeri håber, at resten af kommunerne følger trop de næste to år.

Garantier: De små byggevirksomheder i især Midtjylland har fået lettere ved at byde på kommunale opgaver. På blot tre år har en tredjedel af landets kommuner lempet vilkårene for byggevirksomheder, så de først skal omkring banken for at stille en garanti, når entreprisen er på over en million kroner.

- Byggebranchen er et spejl af det øvrige erhvervsliv, og Danmark er et land, hvor hovedparten af virksomhederne er mikrovirksomheder. Og det er både en økonomisk og administrativ opgave at stille garantier, så kommunen gør sin lokale byggebranche en tjeneste ved ikke at pålægge dem omkostninger, siger Torben Liborius.

Med lempelsen på mindre opgaver hjælper kommunerne desuden det lokale erhvervsliv, og 90 procent af virksomhederne under Dansk Byggeri har under 10 medarbejdere.

- Borgmestre og direktioner i kommunerne er blevet opmærksomme på, at garantien koster penge, og at kommunerne sjældent brug for den. Hvis entreprisesummen er under en million, så er beløbene så små, at administrationen og gebyrerne æder det hele, forklarer Torben Liborius.

Direktøren laver lobbyvirksomhed i forhold til kommunaldirektører og borgmestre, og flere er blevet overraskede, når han har forklaret, at mindre byggeopgaver som renovering af klasselokaler eller maling af et ældrecenter kræver en garanti, som sætter embedsmændene på arbejde, giver de små virksomheder udgifter og kun udløser en erstatning på op til 150.000 kroner inden for byggeperioden. Og det er forklaringen på, at halvdelen af landets kommuner - 49 - først kræver garanti på opgaver over en million kroner.

Svært at få kredit

Højkonjunkturen har givet virksomhederne mange opgaver og mangel på faglærte medarbejdere, men for få år siden var det ifølge Dansk Byggeri et reelt problem for små virksomheder at kunne stille en garanti, så de kunne få mindre byggeopgaver. Garantien skal forrentes, og banken tager sig også betalt for arbejdet.

- Man skal huske, at kredit og garanti for få år siden var svært at få. En stillet garanti belastede det samlede engagement og ikke gav værdi. Nu er det nærmest en gratis omgang for kommunerne, at man gensidigt slipper for administration og gebyrer, siger Torben Liborius.

- Men hvorfor har I så ikke fået den sidste halvdel af kommunerne med på lempelsen?

- En række kommuner skal erkende, at man skal turde give slip. En garanti lyder godt og er det også på store projekter over et par millioner - her ville man ikke være ansvarlig bygherre uden et garantisystem, men der skal være overensstemmelse mellem systemet og de opgaver, det bruges på. Vi har formuleret et mål om, at i 2020 er det vores inderlige forhåbning, at bundgrænsen hos alle kommuner er en million, siger Torben Liborius.