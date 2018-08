Sløjfede veje koster oplevelser i naturen

2)

Lyne Sogn ligger i udkanten af Ringkøbing-Skjern Kommune, og her er udfordringen i forhold til natur at byen skæres igennem af stærkt trafikerede veje, som ikke egner sig til at finde ro. Byens borgerforening har ifølge rapporten den holdning, at lodsejeren suverænt bestemmer, om en sti skal markeres på et kort uanset, at der fuldt lovlig er adgang til den. Også selv om vejen er kendt, benyttet og attraktiv for sognets beboere. Mange nye stier er dog blevet markeret, og lodsejere har været positive over for ny færdsel tæt på deres stuehus. Jægere har dog protesteret mod at få tegnet stier på kortet, da de mener, at offentlig adgang forstyrrer vildtet. Det ønske har kostet stier på kortet.