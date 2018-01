Skuffelse over uddelingen af statsjob

Adskillige kommuner fik ingen statslige arbejdspladser - eller færre end de havde regnet med. Det udløste skuffelse flere steder.

Med tildelingen af 83 skattearbejdspladser kunne landets femtestørste kommune, Tønder, ligne en af vinderne, men sådan ser borgmester Henrik Frandsen (V) overhovedet ikke på det. De 83 pladser blev allerede tildelt sidste år, og han havde sat næsen op efter endnu en ladning statlige arbejdspladser. Han havde bl. a. agiteret for at få Kulturarvsstyrelsen til kommunen. Men Tønder fik ikke en eneste ud over de allerede tildelte.

- Det et gammel vin på gamle flasker. Det ser ud som om, at vi får noget, som vi allerede har fået, som vi også gjorde det med genopretningen af Skat. Så det er lidt en våd kineser. Som jeg ser det her, så er vi ikke en del af bedre balance, så er vi en del af genopretningen af Skat, siger han til JydskeVestkysten.

Fredericia måtte kigge langt efter nye statslige arbejdspladser. Kommunen fik ikke en eneste, men blev dog tilgodeset med en en ny uddannelse i automationsteknologi - som en afdeling af Erhvervs Akademi Lillebælt i Odense.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået en ny uddannelse i forbindelse med regeringens plan, men er selvfølgelig lidt skuffet over, at vi ikke kom i spil til nye arbejdspladser. Det ville vi meget gerne, og vi havde især håbet på funktioner indenfor energiområdet, hvor vi står stærkt, siger borgmester Jakob Bjerregaard (S) til Fredericia Dagblad.

Kolding Kommune fik i den foregående udflytningsrunde ikke en eneste statslig arbejdsplads og havde derfor sat næsen op efter for alvor at blive tilgodeset denne gang. Men kommunen fik kun en lille flig af sekretariatet i Etisk Råd i form af fire arbejdspladser.

- Jeg havde håbet, at vi havde fået noget interessant indenfor uddannelse som for eksempel SU-styrelsen og i størrelsesordenen 20-40 nye arbejdspladser. De fire nye medarbejdere fra Etisk Råds sekretariat er selvfølgelig velkomne, men de rykker jo ingenting, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til JydskeVestkysten

I Varde, der i forvejen har adskillige militære arbejdspladser, havde borgmester Erik Buhl (V) satset på at få VisitDenmark til kommunen. men det blev der ikke noget af. Varde blev iike tilgodeset overhovedet. - Nu fik vi desværre ingen mandarin i vores turban, men vi håber på i forbindelse med forsvarsforliget at få en stor appelsin i vores turban, siger Erik Buhl til TV Syd.

Vejle får tildelt fem arbejdspladser fra politiets administration. Bedre end ingenting, men slet ikke nok, mener borgmesteren.

- Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi synes, det havde været oplagt med mange flere på grund af vores centrale placering, samtidig med, at vi har meget få statslige arbejdspladser pr. indbygger, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V) på kommunens hjemmeside.