Skraldere skal have lettere adgang til mad

Skraldere skal slippe for at stå på hovedet efter overskudsmad i containere.

I stedet for at snige sig bag hegn og lirke hængelåse op efter lukketid skal en arbejdsgruppe nedsat af Venstre undersøge, om supermarkederne kan stille varerne frem til gratis afhentning uden at skulle betale moms.

- Vi hører jævnligt om købmænd, der synes, at det er urimeligt, at de skal betale fuld moms, hvis de forærer overskudsmad væk.

- Vi skal have kortlagt, hvad der er op og ned i lovgivningen, og se på, hvordan den kan forenkles, uden at det går ud over fødevaresikkerheden, siger Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen.

For nylig har indehaveren af en Rema 1000-butik i København på tv fortalt, at skraldere kvit og frit kan hente ukurante og datokritiske varer på butikkens lager.

Men det betyder, at han skal betale moms. En regning, som han havde kunnet undgå, hvis varerne i stedet var blevet smidt ud.

Rema-købmanden er ikke alene med frustrationen. Ifølge De Samvirkende Købmænd (DSK) vil supermarkederne gerne finde et alternativ til at smide overskudsvarer i containere, siger administrerende direktør John Wagner.

- Jo før, des bedre. Mest af alt fordi der er risiko for, at folk får fat i varer, som de af den ene eller anden grund ikke bør spise.

- Desuden giver det os problemer, når containerne efterlades åbne. Det kan tiltrække skadedyr.

Men der er stadig et stykke vej til en løsning. For eksempel skal der være klare regler for, hvem ansvaret hviler på, hvis en modtager bliver syg af maden. John Wagner henviser til, at det tidligere er forsøgt.

- Flere ministre på fødevare- og skatteområdet har forsøgt at få lavet nogle hensigtsmæssige regler.

- Der er stadig nogle problemer, og dem medvirker vi gerne til at få løst.

Undtaget for de strikse momsregler er supermarkederne, hvis de forærer maden til større organisationer som Folkekirkens Nødhjælp og Fødevarebanken, der videregiver eller sælger maden billigt til trængende.

I de tilfælde betales kun en symbolsk moms, og det er den model, som muligvis kan udbredes.