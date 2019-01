Skoleelever skal besøge kræftsyge kammerater i hele landet

Kræftramte børn risikerer at blive hægtet af kammeraternes sociale liv, hvis de ikke får besøg jævnligt.

På Rigshospitalet i København har kræftramte børn siden 1. januar 2013 haft faste besøg af klassekammerater, når de har været indlagt.

Det rehabiliteringsprojekt, der går under navnet "Respect", er så stor en succes, at det nu skal udbredes til de tre øvrige børnekræftafdelinger i Danmark.

Børnecancerfonden støtter projektet, der først og fremmest går ud på, at kræftramte børn får tilknyttet et par såkaldte ambassadørvenner.

Deres besøg skal sikre, at det syge barn ikke hægtes af det sociale liv, der kører videre blandt vennerne, når det syge barn indlægges.

Det forklarer Hanne Bækgaard, der er leder af projektet.

- Det er vigtigt, at man som barn får lov til at dele det, som er betydningsfuldt for en. Det er kammeraterne, som på den lange bane skal hjælpe dem tilbage til livet igen, siger hun.

Spørgsmål: Raske børn kan jo som udgangspunkt besøge deres kræftsyge klassekammerater i forvejen, når de vil. Hvorfor er det vigtigt, at det sættes i system af jer?

- Hvis man bor tæt på et hospital, og ens venner er lige i nærheden, er det ikke noget problem at cykle forbi. Men er man seks år og bor på Falster, kommer ens venner ikke lige forbi.

- Det er rigtig vigtigt, at der er andre, som sørger for, at de bedste venner transporteres til og fra hospitalet, siger Hanne Bækgaard.

"Respect" er indtil videre blevet støttet med cirka 8,5 millioner kroner af Børnecancerfonden, der nu kaster yderligere 3,2 millioner i projektet.

Ud over transport af ambassadørvennerne går pengene blandt andet til at undervise de raske klassekammerater i børnekræft.

- Klassekammeraterne vil rigtig gerne vide, hvad der er sket med deres kammerat. De er bekymrede og har en masse spørgsmål.

- Når de forstår, hvad der sker, er de også meget mere agile i forhold til at være en del af det, der foregår på hospitalet, siger projektlederen.

Projektet omfatter kræftsyge børn i alderen 6-18 år, der er indskrevet i skolen.

"Respect" forventer, at initiativet vil være på plads på alle børnekræftafdelinger, når næste skoleår begynder efter sommerferien.