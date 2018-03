Skiftede rejecocktail ud med gedeost: Jensens Bøfhus har skræmt sine kunder væk

Restaurantkæden Jensens Bøfhus begik en stor fejl, da den for et år siden ændrede sin menu for at blive mere moderne. Ændringerne skræmte en stor gruppe kunder væk, så nu kommer velkendte kundefavoritter som rejecocktailen tilbage på menukortet, som også får det gamle logo tilbage. Samtidig er kæden ved at lukke en tredejdel af restauranterne for at rette op på økonomien.