Skidegod nyhed: Afføringsprøver redder liv og kan måske helt afværge tarmkræft

Alle mænd og kvinder i alderen 50-74 får hvert andet år et prøvesæt tilsendt med posten. Det indeholder et stykke papir, der skal lægges hen over toiletkummen, og som fanger lorten. Derefter stryger man med den medfølgende børste og putter så børsten i et lille reagensglas, der også medfølger. Det puttes så i den medfølgende svarkuvert og puttes i postkassen. Papiret med lorten kan skylles ud i toilettet. Arkivfoto

Den nationale screeningsindsats for tarmkræft er lige så god som håbet, viser et nyt studie. Screeningen kan vise sig at forebygge næsten alle tilfælde af tarmkræft - hvis altså folk lader sig teste.

Her har du et glas og en lille neglelakbørste, og når du så har været på toilettet og lave nummer to, så skraber du lidt op på børsten, putter den i glasset, og sender det tilbage til os. Tak! Ja, det lyder måske en smule grænseoverskridende, men det er med at tage imod tilbuddet, når hospitalet beder om en afføringsprøve. Det kan nemlig redde dit liv. Siden 2014 er alle borgere i Danmark mellem 50 og 74 år blevet tilbudt at blive screenet for tarmkræft. Målet er at opdage en begyndende kræft, mens den stadig sidder og putter sig i tarmen. Der kan den nemlig fjernes med et snuptag, hvorimod det kan være dødsensalvorligt, hvis den først begynder at sprede sig. Over en million danskere er allerede blevet testet. Og er det så alt besværet værd? Ja. Det konkluderer forskere på Regionshospitalet Randers i et nyt studie, som viser, at screeningen afslører kræft, mens den er på et tidligt stadie og dermed redder liv. - Jo tidligere vi finder kræften, jo større er sandsynligheden for, at patienten overlever. Efter fem år vil 90 procent af patienterne med kræft i stadie ét statistisk set stadig være i live. Det gælder kun 15 procent af de patienter, hvor kræften blev fundet i stadie fire, siger seniorforsker Mette Bach Larsen fra Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers.

Så mange dør af tarmkræft Hvert år får omkring 4.800 danskere konstateret tarmkræft, og cirka 1.900 dør hvert år af sygdommen.

Ofte opdages kræften nemlig så sent, at den har nået at sprede sig til andre dele af kroppen. Det gør den svær at behandle.

Siden 2014 har alle i aldersgruppen 50-74 år fået tilbud om screening. Det er frivilligt, om man vil deltage i screeningen, der indebærer, at man skal indsende en prøve af sin afføring. Til det formål modtager man et kit med posten.

Et studie af næsten halvanden million testede danskere viser nu, at screeningen virker. Den afslører generelt kræft på et tidligere stadie, end den ellers ville være blevet opdaget. Dermed øges overlevelseschancerne betragteligt.

Kan udrydde tarmkræft Alle afføringsprøver fra borgere i Region Midtjylland ryger til Randers, hvor de bliver analyseret. Er der spor af blod i afføringen, så bliver man indkaldt til en kikkertundersøgelse. - Det behøver ikke være kræft, bare fordi der er blod. Det kan sagtens stamme fra hæmorider eller polypper, forklarer Mette Bach Larsen. Hæmorider er harmløse. Det er polypper som regel også. Men med tiden kan de små, godartede svulster i tarmen udvikle sig til kræft. Derfor fjerner man altid polypper, når man finder dem. Faktisk skyldes langt de fleste tilfælde af tarmkræft ondartede polypper, og derfor er håbet, at man ved hjælp af screeningsprogrammet kan forebygge næsten alle tilfælde af tarmkræft ved at fjerne polypperne før de nogensinde når at tænke på at udvikle sig i den gale retning. I modsætning til i dag, hvor hver 20. dansker statistisk set får tarmkræft. - Screeningsprogrammet startede først i 2014, så vi kan ikke måle forebyggelseseffekten endnu. Men håbet og målet er helt klart, at det skal forebygge tarmkræft, så vi fremover ser langt færre tilfælde end i dag, siger Mette Bach Larsen.