Skatteskandaler: 930 ringbind er afleveret - flere på vej

Skatteminister Karsten Lauritzen siger på samråd, at der er "godt gang i udlevering af materiale".

Undersøgelseskommissionen får det, den ønsker af relevant materiale fra Skatteministeriet.

Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) torsdag på et samråd om udlevering af materiale til Undersøgelseskommissionen om Skat. Det er skatteordfører Jesper Petersen (S), som har indkaldt ministeren i samråd.

Kommissionen skal komme til bunds i de mange skandaler på skatteområdet de seneste år.

- En kommission tilrettelægger selv sin undersøgelse inden for rammerne af sit kommissorium. I Skatteministeriet udleverer vi det materiale på den måde, som kommissionen ønsker det, siger Lauritzen.

Han understreger, at der er "godt gang i udlevering af materiale".

- Det er mit ønske som skatteminister, og der skal ikke herske tvivl om, at jeg fra dag ét som minister har ønsket, at vi kommer til bunds i problemsager og skandaler, som har forfulgt skattemyndighederne.

- Så vi kan lære af dem og får placeret et ansvar for dem, siger ministeren.

Lauritzen tilføjer, at der hidtil er afleveret 930 ringbind med relevant materiale. Stiller man ringbindene op på en række, strækker rækken sig over 75 meter. Ifølge ministeren.

- Det siger noget om, at der er tale om rigtig meget materiale. 15 års materiale, 15 års beslutninger på nogle meget store områder, siger han.

Samrådet finder sted efter weekendens melding fra Socialdemokratiet på partiets kongres. Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) udtalte, at borgfreden for at give skattevæsnet ro til genopbygning var ophævet.

Tålmodigheden hos Socialdemokratiet er opbrugt. Kritikken er især rettet mod tidligere skatteminister og nuværende finansminister Kristian Jensen (V). Han var skatteminister fra 2004 til 2010.