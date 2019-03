Karsten Lauritzen tror, at en halv million danskere vil få tilbageholdt penge, de skulle have tilbage i skat.

For fremtiden skal borgerne i Danmark ikke have den opfattelse, at det er hip som hap, om man betaler det, man skylder i skat.

Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) tirsdag på et pressemøde.

- Der har måske bredt sig en opfattelse blandt nogle om, at man ikke behøver at betale det, man skylder i skat. Mit budskab er: Vi kommer efter skyldnerne, siger han.

- Inden påske vil vi modregne hundredtusindvis af danskere, som skulle have penge tilbage i skat.

- Vi forventer, at omkring 500.000 danskere med gæld til skattevæsenet vil få tilbageholdt penge, som de ellers skulle have tilbage i skat. Det forventer vi, vil give tre milliarder kroner i statskassen, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren vil sætte 13 milliarder kroner af frem til 2025, for at Danmark får et velfungerende skattevæsen.

Ifølge Karsten Lauritzen er der brug for en fast stab på omkring 10.000 medarbejdere.

- Maskiner og it-systemer er vigtige, men vi kan ikke undvære dygtige medarbejdere.

- Og man skal ikke gentage fortidens fejl, hvor man fjerner medarbejderne, før it-systemerne er klar, siger skatteministeren.

Det daværende Skat blev sidste sommer afløst af syv nye specialiserede styrelser, der efter massive problemer med svindel skulle forsøge at få rettet op.

Problemerne i Skat udfoldede sig under skiftende regeringer og adskillige skatteministre.

Karsten Lauritzen, der har været skatteminister siden 2015, håber, at politikerne kan lave flerårige og brede aftaler på skatteområdet for at skabe ro.

Også selv om næste valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni.

- Det vil være imod den politiske natur, hvis ikke politikerne går hårdere til hinanden op til et valg. Men jeg håber, at vi kan få et bredt politisk samarbejde om skattevæsenet, også efter valget, siger han.