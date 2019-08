Morten Bødskov besøger onsdag morgen Skattestyrelsen, som sent tirsdag aften blev ramt af en eksplosion.

Skatteminister Morten Bødskov (S) kalder eksplosion ved Skattestyrelsen "en fuldstændig uacceptabel handling", som nogen "rimelig åbenlyst" må stå bag.

Bødskov besøger tidligt onsdag morgen Skattestyrelsen bygning på Østerbro i København, hvor der tirsdag aften har været en eksplosion, som har ødelagt en stor del af bygningens facade.

- Det er jo et helt vanvittigt syn, og man kan se, at der er sket en meget kraftig eksplosion ved facaden på Skattestyrelsen, og det er en fuldstændig uacceptabel handling, siger ministeren.

- Ved man selv det mindste, skal man henvende sig til Københavns Politi, så vi kan stille dem til ansvar, som står bag det her.

Spørgsmål: Du siger, at der er tale om, at der er nogen, som har forårsaget den her eksplosion?

- Det synes rimeligt åbenlyst, at facaden her er sprængt i luften. Nu foretager Københavns Politi selvfølgelig en efterforskning. Men hvis man ved noget, så skal man henvende sig.

Skatteministeren fortæller, at de medarbejdere, som arbejder i bygningen, er blevet bedt om at arbejde hjemme onsdag, så politiet kan arbejde på stedet.

Ritzaus journalist på stedet fortæller, at stort set samtlige ruder langs Skattestyrelsens facade er knust. Indgangsdøren er smadret, og der hænger ledninger ned fra udhænget over døren.

Politiet har afspærret bygningen, så det ikke er muligt at komme tæt på indgangspartiet. Det er muligt at passere bygningen langs Østbanegade.

To personer skulle have været inden i bygningen ved eksplosionen, men ingen er kommet til skade, oplyser vagtchef hos Københavns Politi Michael Andersen.

Adskillige vidner skulle have hørt et højt brag omkring klokken 22.15.

Politiet har været på stedet hele natten og arbejder fortsat på at undersøge omstændighederne onsdag morgen, oplyser Michael Andersen.

