Skandale på dansk sygehus: 500 patientjournaler solgt på offentlig auktion

Mindst 500 patientjournaler røg med i møbelsalg. "Jeg er frygtelig ked og flov over, at det kunne ske," siger sygehusdirektøren.

En auktion over effekter fra det nu lukkede Give Sygehus er endt i en skandale. Det skriver Jyllands-Posten.

Sygehuset lukkede 1. januar i år som en del af en spareøvelse i Region Syddanmark, og fornylig er der blevet holdt auktion over de tilbageværende møbler mv.

Men det er ikke kun møblerne, der er blevet solgt, viser det sig nu. Nogle af de effekter, der er blevet solgt, har nemlig vist sig at indeholde journaler og omslag til journaler med personfølsomme og personhenførende oplysninger.

Jyllands-Posten har talt med en borger, som har købt et arkivskab, hvori der var en række patientjournaler.

Vedkommende ønsker dog ikke at stå frem. Og sygehusledelsen har nu - efter at være blevet kontaktet af Jyllands-Posten - fundet frem til, at mindst én køber mere har fået udleveret patienters fortrolige oplysninger.

- Indtil videre har vi kendskab til cirka 140 opslag til journaler med navn, cpr-nummer og afdeling, som vi fik udleveret fra køberen via auktionshuset i går. Der lå også tre hele journaler med beskrivelser af patientforløb. Derudover har vi i aftes været i kontakt med en anden køber, som efter eget skøn har fået udleveret 400-500 journaler og omslag til journaler, som lå i et arkivskab, lyder det fra direktør på Lillebælt Sygehus, Dorte Crüger, som "er frygtelig ked af og flov over, at det har kunnet ske."

- Jeg undskylder mange gange over for de borgere, hvis oplysninger uretmæssigt er havnet i de forkerte hænder, siger hun.