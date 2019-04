Sjælsmark-rapport chokerer og giver ordførere ondt i maven

En ny rapport fra udrejsecenteret Sjælsmark viser, at op mod 80 procent af børnene er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse, og at 61 procent af dem opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose.

Blandt de problemer, som børnene ifølge Røde Kors' rapport oplever, er nedsat appetit, problemer med at falde i søvn samt hyppige mareridt.

- Det er meget stærk kost, dette her. Det er en klokkeklar dokumentation for massiv mistrivsel hos børnene på Sjælsmark. Jeg mener ikke, at nogen minister - uanset parti - kan se dette her uden at handle, siger integrationsordfører hos Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen efter offentliggørelsen.

- Vi har at gøre med børn, der bliver rigtigt, rigtigt syge af at leve i Danmark.

Hos Alternativet er udlændinge- og integrationsordfører Carolina Magdalene Maier ligeledes chokkeret over konklusionerne.

- En ting er, at vi hele tiden har vidst, at der var risiko for mistrivsel og udadreagerende børn.

- Men at 80 procent af dem er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse, det er jo helt vildt. Jeg fik ondt i maven over det. Det er så frygteligt, at vi i Danmark lade dette her finde sted, siger hun.

De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, fortæller, at mistrivslen længe har været åbenlys, men at resultaterne alligevel rammer hende.

- Sådan rigtigt at forstå, at dette her handler om, at over halvdelen af børnene er i risiko for at få en diagnose, det var voldsomt for mig.

- Vi kan ikke dehumanisere de her børn, fordi det passer i vores politiske kram. Det er børn, der bliver ødelagt med vores alle sammens medvidende og statens medvirken, siger Sofie Carsten Nielsen.

Alle tre ordførere mener, at børnefamilierne burde tages ud af udrejsecenteret, og Sofie Carsten Nielsen håber, at rapporten kan rykke ved Socialdemokratiet og Venstre, der støtter centret.

- Jeg håber, det kommer til at rykke noget hos mennesker uden for Christiansborg. For det er normalt det, der rykker de store partier.

- Her tænker jeg både på Socialdemokratiet og et tidligere ordentligt parti som Venstre. Det kan ikke fortsætte på denne her måde, siger ordføreren.