Siumut vinder valget i Grønland trods tilbagegang

Kim Kielsens Siumut-parti fik flest stemmer ved det grønlandske valg, hvor de to store partier gik tilbage.

Regeringspartiet Siumut er trods stor tilbagegang ved tirsdagens valg fortsat det største parti i Grønland.

Det står klart, efter at alle valgsteder er optalt onsdag morgen dansk tid.

Siumut med Kim Kielsen i spidsen har fået 27,2 procent af stemmerne, svarende til en tilbagegang på 7,1 procentpoint i forhold til valget for fire år siden. Det koster således to mandater, så partiet nu råder over ni.

Det næststørste parti, Inuit Ataqatigiit, mistede 7,6 procentpoint af sin hidtidige opbakning og ender i alt med 25,5 procent af stemmerne, svarende til otte mandater.

Det endda på trods af, at partiformand Sara Olsvig fik flest personlige stemmer af alle, nemlig 3360.

Dermed ligger det til selvstyreformand Kim Kielsen - der fik 2165 personlige stemmer at danne en ny koalitionsregering.

Der er dog mange mulige samarbejdspartnere, der byder sig til. Således har alle syv opstillede partier opnået mandater og vil være repræsenteret i det grønlandske landsting, Inatsisartut.

Det gælder blandt andet Demokraterne, der har haft et kanonvalg og går markant frem.

Også de to nye partier, Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai, kan være tilfredse med at have hentet mere end 1000 stemmer. Det giver dem ét mandat hver.

I alt gik 29.296 grønlændere i stemmeboksen. Det svarer til en stemmeprocent på 71,9, hvilket er en tilbagegang på ét procentpoint.