Sidste musiknavne meldt ud til DR's mindekoncert for Kim Larsen

Kim Larsen-fans får endnu en mulighed for at sige farvel til den folkekære musiker, når DR holder en mindekoncert søndag.

Lørdag blev de sidste navne, der skal optræde, meldt ud. Det er Magtens Korridorer, Rasmus Nøhr og DR Pigekoret, der fuldender programmet.

I selskab med danske kunstnere såsom The Minds of 99, Love Shop og Caroline Henderson, er der lagt op til en koncert med stor publikuminddragelse, hvor der kan synges med.

Det fortæller DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme.

- Vi fornemmer, at der i befolkningen er et kæmpestort ønske og behov for at hylde Kim Larsen og sige farvel til ham sammen, siger han.

Mindekoncerten kommer til at foregå på Rådhuspladsen i København. Her vil danske musikere fortolke nogle af Kim Larsens største hits.

Det vil også være muligt at følge koncerten i Odense, Aalborg og Aarhus, hvor der opsættes storskærme.

Først var mindekoncerten planlagt til at blive afholdt i DR Byen. Men fordi DR oplevede stor interesse for at hylde Kim Larsen, besluttede man at rykke koncerten, så alle kan være med.

- Kim Larsen og hans sange er nok noget af det mest danske, vi har, og jeg tror, at det er derfor, der er så stort behov for at hylde ham, mindes ham og sige ordentlig farvel.

- Derfor synes jeg, at DR er forpligtet til at skabe det rum, hvor danskerne kan samles som nation, siger Jan Lagermand Lundme.

Af samme årsag håber underholdningschefen, at koncerten bliver både smuk, rørende og festlig ligesom Kim Larsens musik.

- Forhåbentlig bliver det en koncert, hvor folk har lyst til at synge med og mærke det fantastiske fællesskab, der er, når man står en masse mennesker og synger sammen, siger han.

Kim Larsen døde søndag morgen, efter at han længe havde været syg af kræft. Han blev 72 år.

Radio- og tv-vært Mads Steffensen bliver vært for søndagens koncert, som får titlen "Som et strejf af en dråbe - Danmark synger farvel til Kim Larsen".

Navnene, der optræder ved søndagens koncert, er: The Minds of 99, Love Shop, Michael Falch, Caroline Henderson, Kwamie Liv, Kira Skov, Mette Lindberg, Mattias Kolstrup, Carl Emil Petersen, Rasmus Walter, Oh Land, Dorthe Gerlach, Magtens Korridorer, Rasmus Nøhr og DR Pigekoret.

Ud over at man kan se koncerten på storskærme i de største danske byer, bliver den også sendt direkte på DR1, P4 og DR TV.