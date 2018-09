Sidst Lægeforeningen smed et medlem ud var det for nazi-sympati. Svend Lings kan blive den næste

Vejen til eksklusion

1)I dag tager Lægeetisk Nævn stilling til Svend Lings-sagen. Hvis nævnet vurderer, at han er skyldig i et meget alvorligt brud på de etiske principper, kan det indstille til Lægeforeningens bestyrelse, at han ekskluderes.2)Det er Lægeforeningens bestyrelse, der herefter vedtager, at han skal ekskluderes af foreingen.3)Det sidste skridt er, at Voldgiftsretten fradømmer Svend Lings hans medlemsret. Det skal ske efter retten har foretaget en undersøgelse af sagen.