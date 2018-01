Shell-handlen til en halv milliard kroner, der gik i stå hen over en juleferie

handlen opgivet

Tirsdag blev de ansatte på Shell Raffinaderiet i Fredericia orienteret om, at Shells salgsaftale med Dansk Olieselskab A/S er ophørt, og at salget af A/S Dansk Shell vil ikke blive gennemført.Der er 250 ansatte ved Dansk Shell A/S - ganske få placeret i København, resten i Fredericia.



I september 2016 indgik Shell en salgsaftale med Dansk Olieselskab vedrørende A/S Dansk Shell, herunder Shell Raffinaderiet i Fredericia samt alle aktiviteter i forbindelse med udskibning af olie fra havneterminalen i Fredericia.



Der var tale om en handel til 500 mio. kr., som efter planen skulle have været gennemført inden sommerferien 2017.



Men overtagelsen trak ud af tekniske årsager.



Der skulle gennemføres et stort vedligeholdelsesarbejde på raffinaderiet hen over sommeren og efteråret, men 1. december skulle alt have været på plads. Det skete ikke.



Ved et fællesmøde i begyndelsen af december fik de ansatte besked på, at overtagelsen ville ske i første kvartal 2018.



22. december blev de ansatte per mail orienteret om, at alt gik efter planen.



2. januar blev samtlige ansatte indkaldt til nyt fællesmøde og fik besked på, at handlen er opgivet.



Shell har været aktiv i Danmark siden 1913. Raffinaderiet i Fredericia blev taget i brug i 1966.



Nordsøolien ender i Fredericia via en 320 km rørledning til Shell Raffinaderiet. En del omdannes til blandt andet benzin, diesel, jetbrændstof, petroleum og fyringsolie, resten udskibes fra Shells havneterminal på Fredericia Havn.