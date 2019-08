Det usædvanligt varme sensommervejr får en ende i løbet af weekenden.

Det fortæller Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Derfor er det om at få det bedste ud af en pæn og sommerlig fredag, understreger han.

Her bliver det tørt, der kommer nogen sol, og temperaturen bliver på mellem 20 og 23 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest.

Det klassificerer fredag som en "normal dansk sommerdag" med noget køligere vejr end de seneste dage ifølge Nilsvall.

- Man kan lige nå at nyde den efter arbejde, siger den vagthavende ved DMI.

Lørdag vender varmen tilbage med op til omkring 27 grader.

Men det er en lummer og fugtig varme, og senere lørdag og natten til søndag kommer byger med risiko for tordenvejr.

Hvor i landet bygerne rammer, er dog meget svært at forudsige, forklarer Nilsvall.

Søndag skifter vejret om.

Her skal en koldfront med regn og byger passere over landet vestfra, hvilket betyder, at september begynder med mere efterårsagtigt vejr.

I Vestjylland kan det blive ned til 16-17 grader søndag.

Hovedstadsområdet kan fortsat få pænt vejr med op til 23 grader, da fronten først ventes at ramme natten til søndag her.

Det ustadige vejr ventes at fortsætte efter weekenden.

Men langtidsprognosen viser, at der fortsat er mulighed for sommerlige perioder i løbet af september, fortæller Dan Nilsvall.