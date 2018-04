Se bil i frit fald fra 12. sal: Kampagne giver nyt perspektiv på høj fart på vejene

Fart dræber. I halvdelen af alle dødsulykker i trafikken har der været kørt for stærkt i forhold til fartgrænsen eller vej- og vejrforholdene.

Sådan lyder advarslen fra Rådet for Sikker Trafik, der sammen med 90 kommuner i kampagnen "Sænk farten - før det er for sent" atter opfordrer trafikanterne til at sænke farten. Alle fynske kommuner på nær Ærø er med.

Budskabet er ikke nyt. Men det er videoen, der skal vise bilisterne forskellen på at køre lovligt og på at køre for stærkt. Her lader Rådet for Sikker Trafik en VW Golf falde frit fra 12. sals højde ned mod et træ for at illustrere de kræfter, der er i spil ved en fart på 90 km/t.

- Vi håber, at det her er en øjenåbner for mange. Mens de fleste har stor respekt for højder, så opfatter mange bilister ikke farten på vejene som noget risikabelt. Med filmen prøver vi at koble de to ting sammen og vise, at det er de samme fysiske kræfter, der er på spil, hvis det går galt, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.