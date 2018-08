Avisens fotografer er læsernes øjne i den jyske og fynske virkelighed, hvor de dagligt rapporterer fra. Se deres bedste billeder hver dag under overskriften Se Danmark.

Hammer: En varm sommer er guf for svæveflyvefolket, som fik masser af brændstof i form af varm luft til sommerlejren i Hammer ved Horsens. Fotojournalist Søren E. Alwan var en tur med under den blå himmel, og faldt også for dette veteranfly.