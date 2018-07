Se Danmark: Viva Las... Nyborg

Vores fotografer er hver dag afsted på Fyn og i Jylland for at fange de gode øjeblikke til læserne. Vi har samlet de bedste her.

Nyborg: Du er ikke i tvivl om, hvem de forsøger at efterligne. Både dem med selvgroede bakkenbarter og dem med de påklistrede. Fotojournalist Vibeke Volder har været til Elvis Festival i Nyborg, hvor 24 mænd fra hele Europa (PLUS-artikel for abonnenter) gjorde deres bedste for at holde mindet om Elvis i live gennem hans berømte moves og sange. Foto: Vibeke Volder